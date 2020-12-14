欧盟就落实经济复苏计划达成共识

近日，欧盟制定的一揽子经济复苏计划在欧盟领导人峰会上得到所有成员国批准。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，该计划通过将为欧盟未来经济复苏注入动力，并推动建立一个更具韧性、更绿色、更数字化的欧盟，“欧洲向前迈进了一步”。

今年7月，欧盟推出总规模逾1.8万亿欧元的一揽子经济复苏计划，包括1.074万亿欧元2021年至2027年长期预算和7500亿欧元恢复基金。这是迄今为止欧盟最大的经济刺激方案。欧盟一揽子经济复苏计划必须得到欧洲议会和所有成员国批准才能生效。此前，波兰和匈牙利因反对给款项拨付附加条件而否决了预算，该计划一度搁浅。经过多轮沟通，成员国最终就经济复苏计划达成共识。

欧盟迫切需要启动和实施新财政计划，以缓解疫情造成的经济损失。欧盟统计局的数据显示，第二季度欧盟国内生产总值环比下降11.4%，第三季度有所反弹，但随着第二波疫情的到来，第四季度经济增长数据预计不乐观。德国外长马斯认为，推动经济复苏仍是当前欧盟的核心任务和重要挑战。

欧盟本次长期预算金额比上一个七年财政预算高出了1100多亿欧元，并将促进绿色和数字化发展作为重要方向。此前，欧盟领导人就更高的减排目标达成一致，决定到2030年时欧盟温室气体排放比1990年减少至少55%，到2050年实现“碳中和”。欧盟财政计划中将有至少30%的资金，用于支持应对气候变化项目及经济社会绿色转型。同时，欧委会认为，欧盟绿色转型意味着欧洲能源安全将更有保障，若能源供应转型计划成功实施，从2021年至2030年，欧盟将能节省约1000亿欧元的化石能源进口支出。

在数字化领域，欧盟设立了资助金额高达92亿欧元的“数字欧洲计划”，分别投入超级计算、人工智能、网络安全等领域，以确保欧洲拥有应对各种数字挑战所需的技能和基础设施。该计划预计将创造约400万个就业机会，帮助提升欧盟的国际竞争力。

欧盟委员会认为，经济复苏计划不仅肩负着应对当前挑战、助力欧盟国家走出多重危机的现实需求，还承载着增强全球竞争力、推动实现更具韧性和可持续发展的重要任务。

（本报布鲁塞尔12月13日电）

《 人民日报 》（ 2020年12月14日 16 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)