首单电商平台数字人民币消费产生

据新华社南京12月12日电 （记者潘晔、吴雨）苏州面向符合条件的市民发放2000万元数字人民币消费红包11日20时正式生效。这些数字人民币消费红包首次接入了电商平台消费场景。同日20时0分2秒，随着苏州市一位消费者在京东商城成功下单，全国首单电商平台数字人民币消费产生。

12月5日，苏州市人民政府联合中国人民银行开展数字人民币消费红包试点工作，并结合“双12苏州购物节”启动了消费红包预约活动。经过前期报名登记、数据准备、现场公证等，目前活动主办方已完成10万名中签个人“数字人民币App”使用资格的申请工作。

12月11日20时开始，收到中签信息的“幸运儿们”，通过“数字人民币App”可在苏州地区指定线下商户进行消费，也可在京东商城进行线上消费。中签人员使用数字人民币付款时，将优先使用红包，不足金额可对钱包进行充值后再支付，也可用其他支付方式组合付款。

京东数字科技集团相关人士表示，此次数字人民币红包活动，除了对接京东线上场景外，还对接银行接入其线下支付场景，如京东五星电器、京东之家、京东便利店等实体门店。

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