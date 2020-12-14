各地积极牵线 华侨华人纷纷回国觅商机

近日，瑞士欧亚集团董事长、欧洲江西总商会会长朱爱莲（右一）在杭州参加首届世界会长大会。

受访者供图

最近，瑞士欧亚集团董事长、欧洲江西总商会会长朱爱莲的工作日程排得满满当当。11月，她在上海参加了第三届中国国际进口博览会，寻求医疗器械产品行业的合作伙伴。随后，朱爱莲又相继到海南海口、江西赣江新区等地考察。

“收获满满，不虚此行！”朱爱莲感叹，“中国经济生机勃勃，为海外华商提供了无限商机。”

随着中国疫情防控进入常态化阶段，国内经济社会加快复苏发展。近段时间，不少海外侨胞经过严格检测及隔离观察后，回国考察项目、洽谈合作，为闯过疫情难关积攒力量。

侨胞考察忙

“进博会是我回国的第一站。”朱爱莲说，“中国快速控制疫情、恢复经济，行动力令人钦佩。第三届进博会如期举办，成为国外优质产品进入中国市场的重要渠道。我们有机会和国内的经销商、采购商直接交流，建立合作关系。”

在海口，朱爱莲详细了解自贸港建设的相关政策及实施细则，增强了来琼投资的信心和愿望。“海南自贸港建设总体方案发布以来，海外华商高度关注。瑞士健康产业发达，与海南产业发展方向吻合，希望能推动相关项目落户海南。”

深圳经济特区建立40周年庆祝大会、广州侨联组织的“2020华商南粤行”活动、湖北省政府及国务院侨办共同主办的“华创会”……美国美东华人社团联合总会主席梁冠军盘点了最近在国内参与的各类活动，备感充实。

“当前，中国疫情防控工作仍未放松，促进经济发展、扩大对外开放的利好政策频频出台，为华侨华人搭建起交流合作的广阔平台，有利于促进人才、技术及经贸等领域的互联互通，实现互利共赢。”梁冠军说。

今年是中国脱贫攻坚决战决胜之年。如何发挥“侨”力助力脱贫攻坚，成为侨胞们国内考察之旅的重点课题。

在浙江省政协的组织下，菲律宾浙江总商会会长张红阳等海外侨胞近日来到浙江省丽水市松阳县、遂昌县等地开展扶贫考察。“我们积极向当地创业基金及扶贫基金捐款，并为当地产业脱贫之路提供建议。”张红阳说。

在中国侨联组织的海外华文媒体考察活动中，印尼《国际日报》“鹿见旅行”频道执行社长章维佳对江苏蓬勃发展的乡村经济啧啧称赞，“线下直采和线上直播相结合，成为农村脱贫致富的密码。”“中国社会风貌积极向上，人们对美好生活的追求令人印象深刻。”

投资环境好

疫情期间，中国多地政府部门加快转变工作新思路，“互联网+侨务”蓬勃发展，为海外华侨华人搭建起更大的交流平台，提供更便捷的贴心服务，令侨胞们备感温暖。

“受疫情影响，今年许多海外华侨华人都未能回国参与各类活动。在各地政府及侨联组织的精心筹划下，许多活动通过‘线上+线下’的方式展开。”梁冠军介绍说，“国内各部门高效务实，通过创新工作模式克服疫情不利影响，积极推介当地资源，介绍招商引资政策，受到了海外华侨华人的欢迎。”

不久前，张红阳在家乡浙江省台州市协助举办了一场特殊的“展会”。在天台县商务局的牵头下，由县贸促会、外事中心参与举行的首届“天台产业带‘云展会’菲律宾专场”活动举行。张红阳带领菲律宾浙江总商会给展会以大力支持。

“‘云展会’通过线下供需信息提前配对+线上精准对接洽谈的方式实现，共设置3个直播入口，企业主播们与海外买家直接对接，实时互动。”张红阳说，37家天台企业参与活动，近50家菲律宾采购商加入直播，供采双方配对次数40多次。

“这次回国考察，我收获太大了！”张红阳说，“一方面，中国市场的韧性和活力让我有信心。政府部门的招商引资活动丰富多彩，各类优惠政策带来重大利好，市场环境非常适合海外华商加大投资力度；另一方面，行政效率和服务水平的提升让我更安心。证件报批最快几小时就能办妥。涉侨部门高度重视海外联络工作，及时分享投资信息、法律知识和风险规避策略，为我们提供了很多便利。”

搭建新“侨”梁

除在国内各地寻找投资机会外，朱爱莲近期还在北京参加了“2020中国侨联新侨双创研修班”的学习，增强了对“十四五”规划，对中国发展战略、创新创业环境、法律制度、知识产权保护等各方面知识的认识和了解。

“中国加快形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，不是关起国门，而是更加开放。”朱爱莲说，回到瑞士后，将把中国的新发展格局介绍给更多外商朋友，打消他们的投资疑虑。

目前，朱爱莲在家乡江西的一个投资项目已顺利落地。“我们引进了瑞士的化妆品研发技术，在江西省赣江新区注册成立了一家美容服务中心。”朱爱莲说，随着中国人生活水平的提高，对高端服务业的需求将进一步提升，该项目前景广阔。

章维佳表示，疫情期间，印尼《国际日报》发布了许多中国抗疫的报道，并向海外介绍中国抗击疫情的经验。“这次考察结束后，我会把中国营商环境和市场机遇介绍给菲律宾侨胞，吸引他们来中国投资兴业。章维佳说，“作为海外华文媒体工作者，我们要发挥好桥梁纽带的作用，讲好中国故事，积极传播正能量。”

“我所在的美东华人社团联合总会有221个社团，超过19万的会员，这是联通中外的重要力量。”梁冠军指出，在经济全球化时代，华侨华人应该进一步思考，如何进一步突破不同国家间地理和文化的障碍，推动生产要素与资源在全球的流动与配置。“后疫情时代共建‘一带一路’，华侨华人应该与祖（籍）国共同成长。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)