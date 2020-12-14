股份再遭冻结 “酱油第一股”再受控股股东拖累

事情发生的有些突然。

12月上旬，ST加加（加加食品）发布公告称，因卓越投资与山西粮油集团商业发展有限公司的买卖合同纠纷，前者所持的加加食品100%股份再被司法轮候冻结。

而在此之前，由于身陷各种债务纠纷，卓越投资所持的上述股权就已先后多次被司法冻结。ST加加在公告中给到的最坏结局是“若控股股东所持公司股份未来被法院执行，公司控股股东可能发生变化”。

那么，卓越投资的危机是否会进一步波及ST加加？

股份频遭轮候冻结

作为“酱油第一股”，ST加加创建于1996年，于2012年1月在深交所上市，记者查阅其官方网站发现，该公司主要以“加加”系列酱油和植物油为主导产品，此外还经营食醋、鸡精、味精、伴餐食品和食用植物油等多种产品。

从股权结构来看，与多数食品类上市公司类似，该公司亦是一家典型的家族企业。财务数据显示，ST加加的第一大股东为卓越投资，持股比例为18.79%，第二大股东为创始人杨振，持股10.22%，杨振同时是卓越投资实控人。另外，杨振之子杨子江和妻子肖赛平分别持有ST加加7.16%和6.13%股份，位居第三和第四大股东。合计来看，杨振家族实际持有ST加加42.17%的股份。

根据公告，因买卖合同纠纷，山西粮油集团商业发展有限公司作为冻结申请当事人，宁夏回族自治区吴忠市中级人民法院作为司法轮候冻结执行人，卓越投资持有ST加加股份遭全部冻结，冻结开始日期为2020年12月1日，轮候期限为3年。

ST加加称，经沟通，控股股东回复其正对相关事项进行积极处理，并承诺将积极与相关申请冻结方进行协商，争取早日解除对公司股份的轮候冻结。截至目前，公司日常经营及生产活动正常，上述事项暂未对公司经营造成实质性影响。

值得注意的是，这距离卓越投资最近一次股权被司法冻结仅相隔不到一个月。11月17日，ST加加披露公告称，因与宁夏国有资产投资控股集团有限公司的金融借贷纠纷，控股股东持有公司价值834.11万元的股份被司法轮候冻结。而在此之前卓越投资所持有ST加加股份已遭司法轮候冻结。

实际上，除了卓越投资，ST加加实际控制人杨振及一致行动人肖赛平和杨子江所持公司股份亦被司法轮候冻结且全部处于质押状态。同花顺数据显示，截至12月4日，加加食品股份质押比例共计42.17%。

有行业人士对记者表示，无论是股权被质押还是遭司法冻结，均指向ST加加控股股东正在遭遇资金困境。记者查询中国执行信息公开网发现，自2020年9月至今短短3个月时间里，卓越投资5次被列为被执行人。此外，天眼查数据还显示，目前卓越投资面临的司法风险高达83条，仅年初至今，开庭案件就有7起，主要涉及合同纠纷及民间借贷纠纷。

就公司股份因控股股东而遭司法冻结及质押，当下公司是否采取相应举措等问题，《国际金融报》记者联系ST加加方面，不过其相关负责人以暂时不便接受采访为由，婉拒了记者的采访。

受控股股东拖累

ST加加当前面临的风险并不止于此。

6月中旬，由于卓越投资及其关联方违规担保，且未能在一个月内按计划完成解决自身债务问题，头顶“酱油第一股”光环的加加食品被正式“戴帽”，名称变更为“ST加加”，股票日涨跌幅限制为5%。

5月11日，ST加加发布公告称，在自查中发现公司及全资子公司盘中餐粮油食品(长沙)有限公司为卓越投资及其关联方违规担保约4.66亿元，占公司最近一期经审计净资产的19.94%。

值得一提的是，加加食品对此表示并不知情，其在公告中称，上述担保系实际控制人的违规担保，公司未发现与上述担保有关的用印审批流程及用印记录，亦未发现留存的相关法律文件。

同日，卓越投资出具承诺函，承诺一个月内(2020年5月11日-2020年6月11日)彻底解决相关债务，消除因违规事项给上市公司造成的不利影响。然而，到了最后承诺日，卓越投资却并未实现诺言。直到6月30日ST加加才表示公司违规担保事项已解除，有望于短期内摘掉ST帽子。此后的9月21日其向深交所申请撤销公司股票其他风险警示。

就“摘帽”的推进情况，记者联系ST加加方面，不过亦未收到相关回应。记者注意到，8月中旬，因违规开具商业承兑汇票、担保及资金占用，ST加加、实控人杨振以及卓越投资被湖南证监局出具警示函。

而就在半年前，因超10亿元资金涉嫌信息披露违法违规，湖南证监局刚刚对ST加加及董事长杨振、卓越投资下发《行政处罚决定书》给予警告，并分别罚以40万元、20万元和40万元的处罚。

根据资料披露的细节，2017年11月，杨振曾使用加加食品的公章，以加加食品的名义为卓越投资对外借款提供担保，合计金额2.95亿元，占公司2017年年报经审计净资产的14.33%；同时，2017年3月7日至2018年1月30日，为向外部保理等机构融资或帮助卓越投资对外借款提供质押，杨振还指使相关工作人员通过网上银行向关联方开具商业承兑汇票合计金额超7亿元；另外，2018年2月，因迫于外部债务压力，卓越投资占用非经营性资金5400万元，未经公司董事会、监事会、经理办公会审议，在事项发生时，亦未通过临时公告予以及时披露。

“本次立案调查，有可能会导致公司不满足《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的发行股份购买资产的条件，从而导致公司正在推进中的发行股份及支付现金购买金枪鱼钓100%股权的重大资产重组存在不确定性。”2019年9月，ST加加在收到中国证监会下发的“预罚款”时曾如是表示。

2018年7月10日，为丰富产品种类及竞争力，ST加加对外宣称拟通过发行股份及付现金的方式购买励振羽等合计持有的大连金枪鱼钓100%股权，作价47.1亿元。资料显示，作为专业从事超低温高端金枪鱼延绳钓的远洋渔业企业，金枪鱼钓是成立于2000年，是国内最大的专业从事金枪鱼超低温延绳钓的渔业公司。此前，该公司曾计划赴港交所上市，但最后决定通过资产重组进入ST加加。

值得一提的是，此项筹划两年有余的资产重组，至今仍悬而未决。记者留意到，12月初，在投资者交流平台上，ST加加方面在回应相关投资者询问收购进度称，“董事会会按照股东大会的授权安排相关事宜，请关注公司后续公告。”

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)