享车APP爆雷 富民银行“裹”进借贷旋涡

“凭借金融机构的风控难以识别潜在的跑路、资金链断裂等道德风险、经营风险，是一种市场失灵表现。”

“只想加点油，没想到背上了贷款。”12月初，张丽（化名）与记者聊起自己的遭遇时又气又愁。

张丽通过“享车”平台办理合约加油业务，每月“享车”平台向消费者加油卡充值2000元，次月消费者按约定向“享车”平台还款1800元。

在最开始时，享车APP显得很靠谱。“我加油站的朋友和身边的人都在用这个APP，我想着反正也要加油，就也用享车吧。”张丽称。

但好景不长。享车APP背靠深圳联合能源控股有限公司，打着“先加油，后付款，再享9折优惠”，吸引了一大批用户后卷钱逃走，留下车主背负富民银行贷款。张丽表示，8月份发现享车APP爆雷跑路，而自己为了加点油，还莫名背上富民银行2万多元的贷款。

“被注册成功”

实际上，享车的“雷”从注册时便埋下了。张丽在繁复的注册流程中，除了实名认证注册、上传身份证、行驶证、绑定银行卡等外，还有播报数字、点头摇头等录音录像、人脸识别等环节，日后想起来，这就是开通富民银行电子账户的过程，只是在当时她并未看见任何提示，甚至没有看见过“富民银行”四个大字。

更神奇的是，张丽是“被注册成功”的。“2019年12月时，我一开始是注册失败的，享车APP客服还给我打电话教我上传驾驶证，我嫌麻烦就不准备弄了。谁知到了4月份，我的中石化油卡上多了一笔油费，我竟然莫名其妙地就注册成功了。”张丽回忆道。

当时周边的不少朋友都在用这款APP，张丽也没多想。根据产品规则，用户可以选择每月500元、1000元、1500元和2000元的4种固定加油额度，协议一年一签。因工作需求，张丽选择了2000元12个月的套餐，每月油钱先打入卡里，月底张丽再还1800元，一年相当于省了2400元。

然而，这样的“好事”只享受了4个月，之后油钱再也没充上过。“前几个月还正常到账，8月份就停了，一开始我还以为是疫情影响，想着过几天就好了，谁知道油卡就再也没充上。”张丽表示。

随后，张丽上网搜索发现关于享车爆雷的信息铺天盖地，她越看心里越如巨石压顶。

“飞来的贷款”

“如果不是享车爆雷了，我还根本不知道竟然在银行办了消费贷，还是14.45%的年利率。”有维权者告诉记者。

享车平台失联后的一个月，张丽加了五六个维权群。车主们都陆续收到来自富民银行的短信，提示享车APP的还款路径改变，要求关注富民银行公众号，并及时还款。

“在注册过程中，我从来没看到过富民银行几个字。难道我一个人没看见，全国各地那么多车主都没看见吗？”张丽表示。

张丽称，8月份时，她在和银行方沟通时，有关人士表示已终止与享车的合作，同时该银行人士坚称富民银行的页面在注册流程中有出现，客户是知情的。

记者注意到，在车主维权材料中有一张明确提示“您正在申请富民银行提供的加油分期借款服务”的截图。这是什么情况？

对此，有维权车主称，“出事以后，都是后期补上的”，最早注册时没这一页，后来爆雷后再打开APP补上了这图。

维权车主强调，在注册时并没有借贷的信息，也从未接收过任何有富民银行放款短信提醒的字样或任何电话，这是在车主不知情、不在场、不签字、不同意的情况下，违规办理的金融贷款业务。

目前，车主与银行双方各执一词。

张丽及其他维权者们向富民银行要来电子版《借贷合同委托代扣协议书》，上面是拼音签名，但他们表示此前从未见过这份合同，自然也没在上面签过字。

张丽表示，后来收到的《借贷合同》才有了电子汉字签名和盖章，当然她此前也并未见过这份合同。

本人未到银行，如何办理消费贷呢？富民银行工作人员曾在采访中称，用户是通过人脸识别办理银行贷款的。

“今年7月，我们收到来自一些享车APP用户的反馈，随即停止和享车平台合作，也就是不再给新的用户发放贷款，同时也上报了政府监管部门进行调查。”12月9日，富民银行客服人员称。

富民银行在客户不了解的情况下批复贷款，是否合规？对于第三方合作机构的筛选是否存在问题？就此，《国际金融报》记者致电富民银行方面，相关工作人员并未正面回应，仅表示“事件还在调查中，目前不方便回应。”

警方已介入调查

“我们没有收到油钱，不给我们充油，我们还要还钱，这是什么道理？富民银行要自己去追享车，而不是追着我们要还这笔钱。”维权者质问。

但实际上，享车爆雷背后的逻辑相当于“翻版”蛋壳公寓，享车APP利用消费者的信息向银行和小额贷款公司借贷。富民银行一次性发放贷款后，平台本应分期支付油钱却中途卷钱跑路。然而，由于实际借贷关系发生在银行和用户之间，当平台跑路后，即使用户没有加到油，仍需继续向银行还款。

距离享车APP爆雷过去了半年，这期间上万名维权者曾彻夜无眠，也曾怀揣着微微的曙光，他们中有的是滴滴司机，有的是普通打工族，幸运些的享受了10个月的优惠，也有的只不过加了一次油后便再无动静。

几个月的时间，他们奔波在银保监会、警局、消费者保护协会、征信中心等各个平台，但至今并未找到满意的解决方案。

深圳市消费投诉数据显示，今年第三季度关于享车APP的投诉超过1300宗，按照每人一年6000元的最低金额来算，被骗金额已近800万元。而根据享车2019年底的官方数据，平台注册用户数突破300万，累计交易金额突破30亿元。

经过近120天的调查，重庆银保监局得出结论，表示并未发现富民银行涉嫌违法违规“伙同第三方骗取网民签订网贷合同”的问题，但存在对第三方合作机构管控不到位等问题，将严格依法依规予以处理。

重庆警方在9月已立案侦查，调查是否有非法集资诈骗的事实，重庆银保监局要求富民银行积极配合公安机关展开调查工作。

监管制度待完善

“我们几个群里车主的态度就是不加油不还款，不然钱给的太冤了。”张丽表示。

富民银行客服人员此前回应称，建议用户按照合约继续按时还款。客服部门也在等待对于此事如何处理的后续通知。目前，会暂时为客户做“征信保护”。

北京中简律师事务所胡晓律师认为，享车平台利用消费者资信获得贷款，但却把还款的责任抛给消费者。她建议消费者要求银行拿出合理的方案，保护消费者征信记录正常。

麻袋研究院研究员苏筱芮对《国际金融报》记者指出，近期，消费金融领域问题频发。一个典型的消费金融模式中包括两方，一个是资金方，通常为持牌金融机构；另一个则是场景方，通常为实体或互联网服务机构，近期案例中出现问题的主要是场景方，例如本案中的加油场景。

“追根溯源，消费金融的问题已超越了市场化问题，凭借金融机构的风控难以识别潜在的跑路、资金链断裂等道德风险、经营风险，是一种市场失灵表现。”苏筱芮表示，需要由相应部门完善监管制度，同时加大司法打击，对恶意失联、肆意挥霍消费者预付款等违法行为严厉惩罚。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)