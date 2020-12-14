监管：信托公司不要靠投机赚钱 不能做这些事……

好的受托人如商朝的伊尹、周朝的周公，以及三国时期的诸葛亮，他们都认真履职、不负所托，特别是诸葛亮，鞠躬尽瘁、死而后已，流芳百世。中国银保监会党委委员、副主席黄洪日前在以“夯实受托人定位根基”为主题的中国信托业年会上发表讲话时表示，受托人精神一直是我们民族古往今来最鲜明、最崇敬的品格之一。

黄洪提出，信托业要承担起国家赋予金融机构的社会使命，支持实体经济高质量发展，并满足人民群众对美好生活的向往。信托公司要办成“主营信托业务的金融机构”，要将服务国计民生纳入自己的使命范畴、要“将风险与收益切实让渡给投资者，实现‘卖者尽责’基础上的‘买者自负’”。

信托公司转型和高质量发展，要规避监管明确说“不”的行为、克服自身力的不足，更要“通过合规守法经营创造利润，赚清清爽爽的钱”。点金君特意梳理了黄洪副主席讲话中提到的“不能”和“不要”，我们来逐条学习一下吧。

对委托人，“不能”做四件事

当前，信托公司处于转型发展的关键时期，黄洪认为，要实现高质量发展，关键是要围绕受托人的中心地位建设良好受托人文化。同时，“抓住委托人文化、受托人文化和合规文化建设，就抓住了信托文化建设的牛鼻子。”而良好的受托人文化，应当具有守正、踏实和专业三个基本特征。

黄洪说，忠实是指受托人必须品格高尚，忠于委托人，为受益人合法利益最大化的目标积极管理信托财产，不负委托人和受益人的信任。在“要对委托人诚实守信”这一条里，黄洪就指明了四个“不能”：在信托关系中，受托人虽以自己的名义管理、处分信托财产，但绝不能按自己意愿而必须按委托人意愿行事，不能利用信托财产为自己牟利，不能作出违背信托目的、不忠于委托人和受益人的行为，更不能误导或欺诈委托人。

“投资运作不能实现信托财产高效运用”问题

为什么要建设受托人文化？黄洪介绍，自“一法两规”颁布以来，我国信托业的制度定位逐渐明确，即办成“主营信托业务的金融机构”，做专业的受托人。

黄洪说，近年来，信托业按照这个定位要求，淡化固有投资机构色彩，努力拓展信托业务，积极按照信托业务规律完善公司治理、内控机制、业务流程和激励约束机制，取得了初步成效。但与此同时，全行业仍然存在受托人文化不成熟、受托人职责不清晰、受托人定位有偏离等问题，制约行业高质量发展目标的实现。具体表现在四方面：意识不牢，未坚实树立受托人定位的思想自觉；守正不足，未高度重视受托目的的正当性要求；忠实不够，未完全做到对委托人的勤勉尽责；专业不强，未具备履职所需的主动管理能力。

其中，在谈到专业能力不强时，除了“风险管理能力薄弱，不足以保障信托财产安全”问题，黄洪还指出，当前信托公司投资运作能力薄弱，不能实现信托财产高效运用。具体表现在：大部分信托公司投资研究能力存在短板，深度研发水平不高，综合创新能力需要提升；信息科技系统建设明显滞后，且自主开发能力不足，对外部依赖程度高，难以支撑内部管理和外部展业需要；人才结构主要集中于房地产、基础设施等非标债权投资领域，股权投资、标准化业务、资产配置及服务信托等创新业务领域人才储备不足等。

“不要总打量着利用全能性金融牌照的优势，靠投机赚钱”

在谈到“怎样建设受托人文化”时，黄洪提出：树立一个意识，即受托人意识；牢记支持实体经济高质量发展、满足人民群众对美好生活的向往两个使命；养成遵规守纪、埋头实干、勤勉尽责三个习惯；提升全面风险管理、专业化资产管理、综合化管理服务、信息科技支撑引领四个能力。

在说到养成遵规守纪的习惯时，黄洪强调，要杜绝与监管博弈的心态，不通过变通或绕开监管规定开展信托业务，更不能以此寻求相对于其他信托公司的不正当竞争优势，破坏市场秩序。今后严监管、强监管态势将进一步巩固，监管问责也将更加严格，不遵规守纪注定没有出路，这一点，信托公司和各银保监局都要坚信不移。

在谈及“养成埋头实干的习惯”时，黄洪强调，天道酬勤，一分耕耘一分收获，这是社会运行的铁律，金融业虽然有牌照价值的加成，但也不例外。信托业要树立赚“辛苦钱”的理念，埋头实干，通过提供高质量服务获取相应报酬，靠创造价值来获取利润，不要总打量着利用全能性金融牌照的优势，靠投机赚钱。

黄洪还警示：如果行业迟迟不能扭转投机的风气，全能性金融牌照这一信托公司最大的政策优势将失去存在的合理性基础。

回归信托本源 迎接新机遇

经过近些年的快速发展，信托业已经成为我国金融体系的重要组成部分。根据中国信托业协会数据，截至2020年3季度末，中国信托业受托管理的信托资产余额为20.86万亿元。本次信托年会认为，信托业发展历史一再表明，坚守受托人的根本定位，坚决回归信托本源，坚持信托法律关系，做精做细信托主业，是信托业的根本出路，也是实现信托业高质量发展的关键。

国务院发展研究中心副主任隆国强在会上表示，十四五时期，在国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新格局下，信托业对提升全球分工地位，加速构建新发展格局，促进我国经济的高质量发展，大有可为。

国家金融发展实验室理事长李扬发表演讲时希望，信托业今后进一步改革，坚持受托人定位，积极开展标品信托业务，加大股权类投资，发展财富管理，以迎接发展新机遇。

（人民日报中央厨房点金工作室 贺霞）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)