央行将加强信用评级行业监管

北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）继国务院定调“零容忍”严查欺诈发行、虚假信披等违法违规行为后，债市违约事件再次迎来央行重磅发声。12月13日，央行官网发布消息称，为进一步规范信用评级行业发展，央行近日组织召开信用评级行业发展座谈会，认真总结了近年来信用评级行业发展情况和有关问题，交流借鉴国际评级机构业务开展的经验，研究讨论了进一步规范发展我国信用评级行业的措施。

“近年来，我国评级行业在统一规则、完善监管、对外开放等方面取得长足进步，但也存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题，制约了我国债券市场的高质量发展。”央行党委委员、副行长潘功胜在会上指出，信用评级是债券市场的重要基础性制度安排，关系到资本市场健康发展大局。评级行业应认真总结经验教训，坚持职业操守，勤勉尽责，努力提高评级能力，提升评级质量。监管机构、发行人、投资人等各方应各尽其责，共同推动我国评级行业健康发展。

潘功胜进一步强调，央行将会同相关部门共同加强债券市场评级行业监督管理，强化市场纪律，推动我国评级技术的进步、提高评级质量，提升信用等级区分度，进一步推动评级监管统一，真正发挥评级机构债券市场“看门人”的作用，促进评级行业高质量健康发展。

众所周知，信用评级机构作为金融市场中一个特殊中介服务机构，在提示信用风险为投资者提供决策参考和市场资源配置等方面发挥重要作用。但是，11月信用债市场违约事件多发，且频现多家高信用评级的机构违约，也让公众对评级机构专业性和公信力心生质疑。

“正如监管层指出，目前国内信用评级行业存在评级虚高、区分度不足、事前预警功能弱等问题，明显制约了债市高质量发展。”光大银行金融市场部分析师周茂华告诉北京商报记者，近年来，国内一系列信用违约事件暴露出评级行业多个问题，导致国内整体信用评级质量不高，难以为投资者提供可靠的投资决策，阻碍债券市场高速发展。此次央行发声，也释放出接下来将强化行业监管与市场纪律等信号。

在周茂华看来，一方面，信用评级是国内债券市场不可替代基础性制度之一，有一定“公器”性质，需要加强监管；另外，国内在行业监管方面存在短板，迫切需要统一监管规则，健全行业制度规范，强化市场纪律，对于违法违规行为加大惩处力度等。而强化信用评级行业监管，有助于推动行业良性竞争，将引导行业逐步转向注重评级质量，提升评级技术和信用区分度，为投资人提供可靠的决策依据。

“逐步提升评级机构公信力，意味着国内风险定价合理，信用债投资吸引力不断增强。”展望后市，周茂华预测，从发展趋势看，未来国内债市及监管逐步走向统一，同时，随着国内债市基础制度不断健全完善，监管制度短板加快补齐，国内经济潜力不断释放，加之国内金融业扩大对外开放与人民币国际化不断推进，可以预见，未来我国债券市场将迎来发展“黄金时代”。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)