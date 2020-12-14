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泡泡玛特是“泡泡”吗

陶凤

2020年12月14日08:05  来源：北京商报
 

　　就是那一个个呆萌可爱的玩具，创造了一次又一次“不可能”。

　　近日，泡泡玛特在香港交易所上市，首日上涨79.22%，市值逼近千亿港元。上市之前，泡泡玛特创造了惊人营收和净利增幅。更可观的是，营收大幅增长且毛利率提高的情况下，泡泡玛特的销售成本还能从2017年的32%降低到2019年的21.5%。

　　一边被质疑，一边被封神。这家在新兴消费市场受到热捧的明星公司，显现出极其矛盾和复杂的面孔。仿佛Molly真的有魔力，从外表上看，这个噘着嘴唇满脸不高兴的小女孩，看上去似乎不太讨喜。但就是这个表情傲娇的小女孩像泡泡玛特的精神象征，执拗地在线上零售的风口里，走出线下零售的“春天”。

　　从一家什么都卖的文具杂货店，到成功创造宝藏IP，再到赴港上市，泡泡玛特的十年既充实又魔幻。泡泡玛特的成功有自己的天时地利。有人将抽盲盒粗暴归结为“智商税”或是“割韭菜”，但愿意为此买单的人并不占少数。收集这些娃娃的快感，很快在新兴市场变现，手办与潮鞋、电竞一起，成为年轻人最“烧钱”爱好。

　　和泡泡玛特一样，年轻一代爱我所爱本就不在意外界的眼光。泡泡玛特被无数投资人拒之门外，他们并不理解年轻人行为模式，更不会理解背后的成因与诉求。炒鞋炒盲盒的行为在他们眼中荒谬又愚蠢，却衍生了足以让他们“搞不懂”的大生意。

　　近年来，潮流圈缔造了不少印钞机神话。限量版球鞋、艺术家限定配饰、汉服以及玩具。进一步可有收藏价值，退一步可等升值转卖，在二级市场一片繁荣。它们都有自己风起云涌的江湖，而泡泡玛特不过是踩中了其中之一。

　　短命，做不大？泡泡玛特一路披荆斩棘，泡沫论也如影随形。在这一点上，竟然和刚杀入潮玩界，又恰好刚赴美上市的名创优品有几分相像。无论是“小商品”起家的名创优品还是现在的泡泡玛特，都暗示了类似口红经济学的“悲观”。这些人并非社会上真正的富有人群，他们收入虽然有限，也不会购买大额固定资产，品位和格调却依然保留，会去追捧自己喜欢的东西，以此慰藉心灵。

　　正如美国经济学家所描述的“口红经济学”，在经济不景气的情况下，人们仍然会有强烈的消费欲望，会转而购买比较廉价的商品。口红作为一种“廉价的非必要之物”，可以对消费者起到一种安慰的作用，更何况泡泡玛特盲盒里未知的小娃娃、名创优品里数不清的小玩意呢。

　　泡泡玛特一直在营销所谓“未知的惊喜”，而泡泡玛特自己也是其中之一。它虽然是盲盒风潮的缔造者，但并非盲盒的发明者。谁是下一个Molly？泡泡玛特的魔力还能持续吗？

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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