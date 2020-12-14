年内64股重组折戟 多股涉及借壳上市

伴随着菲达环保（600526）收购终止，年内重组折戟的个股再添一例。近日，菲达环保披露公告称，公司决定终止收购紫光环保97.95%股权、象山环保51%股权的重组事项。在菲达环保重组的背后，公司今年背负着一定的经营压力，重组告吹后菲达环保股价也将在12月14日迎来压力测试。经Wind统计，截至12月13日，A股已有丰华股份、通化金马、铭普光磁等64股重组终止，其中ST亚星、ST椰岛、冀凯股份、共达电声等多股涉及借壳上市。

菲达环保股价迎考

筹划数月，菲达环保的重组事项还是黄了。

12月12日，菲达环保对外披露了终止重大资产重组事项的公告，公司决定终止向杭钢股份发行股份及支付现金购买其所持有的紫光环保97.95%的股权、向环保集团发行股份购买其持有的象山环保51%的股权。由于交易对方杭钢股份、环保集团系菲达环保的关联方，上述交易构成关联交易。

遗憾的是，上述重组筹划近5个月，无果而终。对于终止重组的原因，菲达环保表示，为确保同一控制下关联上市公司之间的股权关系清晰独立，优化未来的公司治理结构。

资料显示，菲达环保主营业务为大气污染治理设备的生产及销售，主要产品包括除尘器、烟气脱硫设备、垃圾焚烧烟气处理设备及相关配套件等。但纵观公司近几年的业绩表现却并不乐观，其中在今年前三季度菲达环保实现归属净利润约为1240万元，同比下降66.96%；对应实现扣非后归属净利润约为-3389万元。

业绩承压之下，菲达环保欲购紫光环保、象山环保部分股权，以期新增污水处理及相关运营服务等业务，提升公司的盈利能力和核心竞争力，但该愿景最终未能成行。

在投融资专家许小恒看来，寄希望于重组来改善公司经营状况的上市公司，重组终止被市场视为利空消息，这让上市公司股价在二级上市迎来一波压力测试。交易行情显示，菲达环保近期股价表现并不乐观，公司曾在11月2日盘中创下了4.6元/股的年内新低，截至12月11日收盘，公司最新收盘价4.75元/股，总市值26亿元。

针对相关问题，北京商报记者致电菲达环保董秘办公室进行采访，不过对方电话未有人接听。

部分个股业绩承压

经Wind统计，截至12月13日，年内还有63股与菲达环保具有相同的经历，重组在半路折戟。

就今年12月来看，除了菲达环保之外，已有铭普光磁、宁波联合、通化金马等5股重组先后告吹。具体来看，铭普光磁12月1日披露称，公司原拟以发行股份及支付现金的方式购买成都市克莱微波科技有限公司95.22%的股权，但由于本次重大资产重组历时较长，在继续推进重大资产重组的过程中，交易各方未能就核心条款达成一致，公司决定终止上述重组事项。

12月8日，宁波联合也披露了终止重组公告，基于目前市场环境等原因，现阶段继续推进本次发行股份购买资产事项的条件尚不成熟，公司决定终止向荣盛控股发行股份购买其持有的盛元房产60.82%的股权。

通化金马亦在12月8日披露称，鉴于新冠肺炎疫情对本次交易及标的公司经营产生较大影响，公司决定终止收购鸡矿医院85%股权以及双矿医院85%股权。

经统计，在今年1-11月则分别有5家、1家、2家、4家、8家、8家、9家、5家、9家、6家、1家重组终止。从上述64股重组的交易总价值来看，紫光国微、丹化科技2股的重组标的作价超百亿元。

另外，在上述终止重组的个股中，不乏通化金马、*ST乐通、*ST北能、*ST金洲等个股业绩承压明显。以*ST金洲为例，公司在2018年、2019年实现归属净利润分别约为-28.5亿元、-62.8亿元，由于连续两年净利亏损，公司已在今年被实施了退市风险警示。

今年前三季度，*ST金洲实现归属净利润仍为负值，约为-26亿元，这也意味着若公司全年业绩不能扭亏，*ST金洲将在2020年年报披露后面临暂停上市风险。

ST亚星等涉及借壳上市

经北京商报记者梳理，在上述64股中，ST亚星、ST椰岛、冀凯股份、共达电声、丹化科技、*ST经开等个股的重组事项涉及借壳上市。

具体来看，ST亚星拟进行重大资产置换及发行股份购买宏济堂和科源制药100%股份并募集配套资金，上述交易构成重组上市。但筹划近半年时间，ST亚星今年6月表示，由于交易各方对本次重组的交易价格、业绩承诺及补偿等核心事项未能达成一致，公司收到了交易标的宏济堂、科源制药控股股东等部分交易对方发送的终止重组的协议文本，公司决定终止上述重组。

*ST经开也在今年6月表示，公司原拟以发行股份及支付现金方式购买交易对方合计持有的万丰科技100%股权，上述交易构成重组上市，不过由于公司无法在6个月内发出股东大会通知，决定终止上述重组。

ST椰岛、冀凯股份、共达电声、丹化科技等个股今年筹划的重组也均构成借壳上市，其中共达电声最为特殊。据了解，共达电声拟吸收合并万魔声学100%股权，而该交易曾在2019年12月遭到过并购重组委的否决，但共达电声仍不死心，在当年12月宣布继续推进上述重组计划。

二次备战筹划逾半年后，共达电声今年7月发布了终止重组公告。共达电声表示，受到新冠肺炎的影响，标的增幅仍不及预期，完成2020年的业绩承诺存在不确定性，标的公司拟重新评估其他路径登陆资本市场。为保护交易双方和上市公司中小股东的利益，双方决定终止本次重大资产重组事项。

牛牛金融研究总监刘迪寰对北京商报记者表示，今年以来部分重组标的受疫情影响导致业绩不达预期，该类重组终止后，不排除标的后续继续“联姻”A股的可能。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)