主动撤单 千禧龙纤IPO终止

北京商报讯（记者 刘凤茹）IPO撤单企业再添一例。北京商报记者从深交所官网处获悉，近期浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司（以下简称“千禧龙纤”）IPO已变为终止状态，这意味着千禧龙纤IPO梦碎。

据了解，千禧龙纤成立于2010年，彼时由徐春华、姚湘江、李声焯和千禧工贸共同出资组建，注册资本2000万元。自成立以来，千禧龙纤专注于超高分子量聚乙烯纤维长丝的研发、生产和销售。

成立满十周年的时间点上，千禧龙纤有了上市的打算。

公开信息显示，今年7月23日，千禧龙纤IPO获得深交所的受理，由中信证券股份有限公司担任保荐机构。经营状况来看，2017-2019年，千禧龙纤实现的营业收入分别为11326.68万元、17158.38万元、23367.62万元，对应实现的归属净利润分别为2536.1万元、2367.54万元、6942.07万元。

数据显示，2017-2019年，千禧龙纤的收入基本来自于主营业务收入，主营业务收入各期占比均超过99%，千禧龙纤的主营业务收入主要系超高分子量聚乙烯纤维的销售收入。据招股书，千禧龙纤的超高分子量聚乙烯纤维产品主要应用领域为海洋渔业、纺织用品、安全防护、军事装备、航空航天、体育用品和医疗器材等。

在递交IPO申报稿不到一个月的时间，千禧龙纤IPO进入问询阶段。今年9月9日，因发行人及保荐人更新财务资料，主动申请中止上市审核程序，根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十四条的相关规定，深交所中止其发行上市审核。

公开信息中，一直未有千禧龙纤问询与回复的动态，最终千禧龙纤IPO折戟。据深交所12月10日披露的关于终止对千禧龙纤首次公开发行股票并在创业板上市审核的决定显示，2020年12月4日，千禧龙纤向深交所提交了《浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司关于撤回首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》，保荐人向深交所提交了《中信证券股份有限公司关于撤回浙江千禧龙纤特种纤维股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的申请》。根据《深圳证券交易所创业板股票发行上市审核规则》第六十七条的有关规定，深交所决定终止对千禧龙纤首次公开发行股票并在创业板上市的审核。

关于公司主动撤单的原因以及未来发展计划等相关问题，北京商报记者致电千禧龙纤进行采访，不过对方电话未有人接听。

伴随IPO终止，千禧龙纤进一步提升综合实力的愿景落空。

据招股书，千禧龙纤原拟投入募集资金61226万元用于新建年产200吨超高分子量聚乙烯细色丝、1000吨超高分子量聚乙烯包覆复合长丝及创新研发中心建设项目以及补充流动资金。“公司本次募投项目的实施将全面提升公司的综合竞争实力，有利于公司业务规模的发展和行业地位的不断提升，并为公司业务的创新创造性提供有力支持。”千禧龙纤在招股书中如是表示。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)