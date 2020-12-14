苏州版数字人民币红包有何突破

继深圳之后，苏州版“数字人民币消费红包”也来了。2000万元10万个红包发放、1000人可尝鲜双离线支付、创新试水“钱包推送”线上支付，购物节狂欢的背后，逐一实现的系列技术突破，也成为业内的热议点。在分析人士看来，苏州地区此次数字人民币试点在技术突破和参与热情等多方面可圈可点。后续，数字人民币试点将进一步扩宽城市、银行范围以及丰富应用场景，尤其是在跨境支付、供应链金融等领域的应用值得期待。

线下首试“双离线支付”

随着“双12苏州购物节”大幕拉开，数字人民币再一次引爆了全网。作为继深圳之后第二个面向公众开放数字人民币试点的城市，此次苏州试点，无论是在红包数量、技术突破还是场景扩围上，都有明显进阶。

试点中，苏州面向所有符合条件的苏州市民共发放了总计2000万元的数字人民币红包，每个红包200元，红包数量共计10万个。与此前深圳不一样的是，苏州数字人民币试点首次面向少数中签者开放了“双离线支付”体验，成为了业内的热议点。

北京商报记者了解到，此次试点的10万名中签者中，有1000名以内的少数中签者可尝鲜“双离线支付”，即在无网或弱网条件下，用户交易或者转款时，不连接后台系统，而是通过在钱包中验证用户身份、确认交易信息并进行支付的方式完成交易。

以一名中签者的操作为例，其将手机关闭网络或者切换为飞行模式后，打开数字人民币钱包上滑付款，选择碰一碰的支付方式；与此同时，商户也可在同样操作下点击下滑收款，选择碰一碰的方式。双方手机轻碰一下，即可完成收款。不过，这一操作对中签者手机设备也有要求，目前，中签者需使用指定型号手机终端，并安装具备离线支付功能的App才可完成。

“碰一碰”简单，但背后要达到的技术要求可不小。一手机厂商技术负责人告诉北京商报记者，双离线支付是全球范围内一项较大的技术突破，利用了手机里面的安全芯片和新兴的区块链技术，做到了安全快捷的离线支付，也突破了网络等客观限制条件，可极大地方便用户支付和丰富支付场景。

不过苏宁金融研究院金融科技中心主任孙扬认为，10万人中选1000人体验，还是比较慎重的。尽管在线的风控技术已经成熟，但离线的风控还有待摸索，所以刚开始不易扩大规模。目前，双离线支付在任何识别恶意盗刷方面，仍面临多个挑战，后续或可通过手机端的边缘离线计算风控来进行约束，但这需要手机厂商的配合，以及构建安全可靠的双向终端验证机制，确保数字人民币在线下的安全消费。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮则进一步指出，关于双离线支付，最重要的是要关注安全防护网。第一是额度，与风控相关；第二是追缴，与体验相关。“实际上这是一个典型金融科技的模型，需要金融层面与技术层面的高度配合，既依赖于技术的安全高效，也需要传统金融的风控授信手段，共同为构建双离线支付的可信机制保驾护航。”

“钱包推送”破平台垄断

除了“双离线支付”外，此次苏州试点也在线上支付场景取得了进一步突破，其中，“钱包推送”功能被业内评价为是本次测试另一个有趣的创新。

据了解，此次数字人民币试点中，京东数科成为首个与六大行均开展合作并接入数字人民币电商平台消费试点场景的科技公司，包括工、农、中、建、交以及邮储银行均可使用京东App。

从具体操作来看，区别于以往通过电商平台开通不同的支付方式，本次线上支付试点场景中，消费者需要在数字人民币App向商户主动推送数字钱包“子钱包”，才可使用数字人民币支付。此外，当支付金额超出200元时，需要用户向数字钱包充钱后，才可完成支付。

一位中签者向北京商报记者介绍道：“打开数字人民币，右上角有个子钱包推送，绑定京东后就可以消费了，只要是自营的都可以用数字人民币付款，整体操作很简单流畅。”

“本次苏州试点，数字人民币联合京东等线上消费场景，首次推出‘子钱包’功能服务。”一位接近商业银行的人士告诉北京商报记者，使用子钱包付款具有三大特点：一是方便快捷，二是安全保障，三是隐私保护，即商户无法获得用户个人敏感信息，保障用户隐私无泄露。

北京商报记者也从京东数科方面了解到，通过主动推送的方式，用户不用记自己的卡号，只要点一下按钮，输入密码和验证码就可以完成支付，未来，京东数科也会进一步和央行、运营机构一起探索创新方法，满足用户需求。

“钱包推送功能可以破除平台经济的垄断，用户只要同意推送数字人民币钱包，那么平台就是要支持的，不能只是使用平台推荐的支付方式。”孙扬向北京商报记者说道，数字人民币账户始终是在央行系统里面，推送子钱包，其中会涉及到推送信息的安全加密事宜，还有测试平台方数字人民币账户和央行数字人民币系统进行对接结算的事宜。由数字人民币App向京东推送子钱包，既保护了消费者在线上平台交易的客户隐私，同时也有利于央行数字人民币系统和场景运营方对接的完善。

试点或扩至跨境支付等领域

当前，苏州数字人民币红包试点仍在进行中，无论是首次引入线上消费场景，还是开展双离线支付体验测试，多个技术突破及丰富场景，均将市民、机构、商户等多方的参与热情推至新一轮高潮。

多位人士指出，后续，数字人民币试点将扩宽城市、银行范围并进一步丰富应用场景，尤其是在跨境支付、供应链金融等领域的应用值得期待。

上海对外经贸大学人工智能与变革管理研究院区块链技术与应用中心主任刘峰指出，目前从深圳和苏州的测试来看，关于数字人民币的基本功能、创新支付功能等相关场景测试已基本完成。下一步应该会提升测试量，如测试更大的业务压力场景，瞄准金融业务来提升安全性。另外，从测试领域来看，可能会突破现有的零售端场景，不乏从部分行业的供应链进行全程测试。

“现有的线上支付、线下消费场景还会深入地测试下去。”孙扬进一步指出，预计数字人民币会在几个跨境的区域尝试跨境数字人民币消费和结算，也有可能会进入到供应链金融领域，用于核心平台企业和供应商、分销商的结算。还会有可能进入数字政务缴费、资本市场投资等领域。

苏筱芮则认为，预测后续将在线上使用场景上得到更大突破，从此前央行数研所的合作名单中推断，未来数字人民币会逐步渗透出行、电商、短视频等零售场景。

北京商报记者从多方了解到，后续，数字人民币试点城市将进一步扩围，另在机构参与上，无论是蚂蚁、京东等互联网巨头，还是华为、OPPO、vivo等手机厂商，或是美团、滴滴等场景推广方，多个参与方有望开启新一轮角逐赛。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)