人民网>>财经

虚假宣传“内鬼”频出 保险业反欺诈难题怎么解

陈婷婷 周菡怡

2020年12月14日08:08  来源：北京商报
 

　　北京商报讯（记者 陈婷婷 周菡怡）保险欺诈一直是行业监管打击的重点对象。12月13日，北京商报记者发现，近期保险欺诈相关罚单频出，从险企夸大宣传引诱投保，到“内鬼”勾结外界进行利益输送不一而足。业内人士认为，险企内部风控体系建设应当加强；同时，如大数据等技术手段的应用，或许能为反欺诈体系的完善添砖加瓦。

　　北京商报记者梳理发现，保险欺诈主要存在两类情况。一方面，在销售端，保险可能采用夸大保险责任范围等诱导消费者购买保险，构成保险欺诈行为。比如，近期太平人寿保险有限公司枣庄中心支公司（以下简称“太平人寿枣庄中支”）被罚21.5万元，便因其存在欺骗投保人、被保险人或者受益人，并唆使、诱导保险代理人进行违背诚信义务的活动等行为。

　　具体而言，太平人寿枣庄中支在2020年7月10日的客户活动中，将产品的历史最高收益或未确定利益，描述为保证收益；另外，该公司存在对保险代理人培训中使用的课件存在夸大保险产品收益、以限额限时为由进行宣传销售等销售误导内容的行为。

　　另一方面，在理赔端，投保人可能隐瞒标的物真实情况，向承包人骗取保险赔付金，其中甚至可能出现“内鬼”勾结“外人”进行诈骗的情况，而使保险公司既被骗保又被罚。近期常州银保监分局发布的罚单中，便描述了某财险公司武进支公司内，查勘员伙同外部修理厂及个人故意编造小额虚假人伤案件多笔、骗取保险金9.47万元，收取好处费3.73万元的情况；而类似的案件，仅11月之内，便在永安财险、太保财险等3家财险公司位于甘肃武威的分支机构中发生。

　　业内人士认为，这些行为有违最大诚信原则，可能损害保险行业公众形象，动摇保险业基石，因此对其中违法主体实施惩戒是保险业风险防控的必然要求。

　　为何保险欺诈行为会如此高发？中国精算师协会创始会员徐昱琛分析称，首先，保险条款操作流程比较复杂，专业性要求比较高，所以对于其理解存在一定门槛，控制也比较难；其次，由于保险产品专业性、复杂性和低频性，给管理带来难度，也为欺诈行为滋生提供了土壤。

　　而对于如何识别并防范承保端与理赔端的保险欺诈行为，徐昱琛也给出了建议。他指出，销售端存在的保险欺诈行为，基本是夸大自己或者贬低别人的产品服务。比如，在收益不确定的情况下，宣传最高的收益，或者一个可能实现的收益为确定的收益；不返本或者到105岁才返本的情况，宣传为必然返本等。同时他也指出了部分可供识别理赔端欺诈“陷阱”的行为特征，譬如投保出险后马上要求理赔，或者要求理赔金额过高等等。

　　对于如何防范保险欺诈行为，在销售端，徐昱琛表示，一般从两点着手：首先是提高专业水平，如通过保险教育等提高保险消费者、保险从业者等的专业认知；其次是保证留痕，通过录音录像等手段留存业务交流记录。

　　而针对理赔端的欺诈行为，徐昱琛建则议，提升保险公司内部风控水平，如采用双人分权进行核保，并采用记录、留痕的手段，从程序上进行控制和防范。此外，徐昱琛还认为，可通过大数据等技术手段对“内外勾结”的情况进行识别，比如某特定医院或者医生的出险频率或者案件比较多，可采用大数据识别保险欺诈的可能性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显　　新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】

财经

统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6%　　人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved