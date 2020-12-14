一只集装箱的“奇幻漂流” 从“海陆空指数”看中国经济暖意

今年以来，新冠肺炎疫情在全球范围内暴发与蔓延。统筹做好疫情防控和经济社会发展既是一场大战，也是一次大考。在这场大战大考中，我国科学防控，精准施策，从逐步恢复生产到全面复工复产，实现经济稳定恢复增长。中国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体，显示出我国经济强大的韧性和旺盛的活力。

海、陆、空是全球贸易的通道，从它们“指数”的波动可以窥见经济的冷暖。

一只普通的集装箱，在通道中往来穿梭，今年会经历怎样的“奇幻漂流”？

“上半年还在发愁厂里的箱子堆积如山，现在拉集装箱的卡车都不够用。”

江苏太仓中集集装箱制造有限公司一位业务主管告诉记者：“现在24小时连轴转生产，还在不停地上人、上设备。”

虽然习惯了“大风大浪”，但这些集装箱怎么也想不到，它们的命运今年会如此“大起大伏”。

11月中，上海航运交易所发布的上海出口集装箱运价指数约为1857点，比4月中足足上涨了1000多点！到12月初，指数已上升到约2129点，创2008年以来新高。

指数的攀升，直接反映的是航运市场运价的上涨。“抢”字，成了下半年中国出口集装箱运输市场繁忙的写照。

记者近日来到已经天寒地冻的天津港，集装箱码头却是热火朝天。

在自动化码头监测运行中心，天津港集装箱公司技术部副经理李晓晖正盯着监控大屏，不时发出指令。

“集装箱从没像现在这样抢手。”他说，自三季度以来，集装箱吞吐量持续加大。

受新冠肺炎疫情影响，年初以来天津港集装箱吞吐量持续下降，最低时的2月份不足100万箱。

“5月份迎来转机，达到165万标准箱，吞吐量实现了正增长。前11个月吞吐量超过1710万标准箱。”

据中国港口协会的监测数据，11月上旬，上海、宁波等八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长13.1%；外贸集装箱吞吐量同比增长11.5%。从区域看，长三角及珠三角地区外贸业务增势更为强劲，宁波舟山港增速甚至达到33%。

港口是经济冷暖的窗口，集装箱就像这里的“温度计”，它们起伏的命运释放出国内经济，尤其是外贸逐渐回暖的积极信号。

今年前11个月，我国货物贸易进出口总值29.04万亿元人民币，同比增长1.8%，已连续6个月保持正增长。

集装箱不仅在大海上经历着“奇幻漂流”，陆地上也迎来了命运的“巅峰”。受航运、空运供不应求、价格上涨等因素影响，中欧班列迎来外运高峰。

12月7日，满载家用轿车的2015次中欧班列从新疆阿拉山口站出发，开往波兰马拉舍维奇。这是这个中国最大中欧班列口岸站今年进出境的第4628列中欧班列。

库外寒风呼啸，库内作业正酣。

在阿拉山口站室内集装箱换装库内，龙门航吊探出“大手”，抓起一只只集装箱，从宽轨移至准轨车辆上，1小时就能完成一列进口中欧班列的换装作业。

这样的场景每天上演。前11个月，经阿拉山口口岸进出境中欧（中亚）班列同比增长41.9%。从渝新欧、郑新欧到长安号，22条线路经过这里一路到西，到达德国、波兰、比利时、俄罗斯等13个国家，搭载的货物品类多达200余种。

“进口货物主要为棉纱、木材、铁矿类、食品等8大类；出口货物主要为汽车及配件、家电、疫情防护物资、电子产品等7大类，今年又新增加了跨境电商包裹这一新品类。”中国铁路乌鲁木齐局集团阿拉山口站副站长刘全民说。

截至11月5日，今年中欧班列开行达10180列，超过去年全年开行量，运送货物92.7万标准箱，同比增长54%，往返综合重箱率达到98.3%，再创新纪录。

铁路整体货运前三季度也创历史最好水平，累计完成26.24亿吨，同比增长4.8%。

“回暖”，不仅是海、陆运输的写照，空中大通道也在“点亮”。

近日，记者来到民航局空管局值班室，观察空中的变化。

在空管局的“空中航班航迹”图上，天上只要有一架飞机，图上就有一个“亮点”，一天中任何时刻，天上有多少架飞机一目了然。

2月，航空市场大幅萎缩，全国民航运输总周转量同比下降73.9%，旅客运输量同比下降84.5%。

2月18日，是全国民航最“黑暗”的一天。航迹图上的“亮点”稀疏，一天总计只有3734个。

进入三季度，民航业恢复较快，特别是进入9月份，国内航线运输总周转量和旅客运输量已恢复至去年同期的96.9%和98%。

“亮点”逐渐增加。10月1日，累计出现的“亮点”达到15144个，是2月18日的4倍多。

集装箱的“奇幻漂流”见证了中国经济暖意，日渐繁忙的列车、航班“点亮”了中国经济的信心——

每过去一天，就有超过750万人次乘火车出行，超过1000万吨货物奔走在铁路线上，70多万只集装箱到发港口，1.4万多架次航班在天上穿梭……

一季度同比下降6.8%，二季度增长3.2%，三季度增速达到4.9%，中国经济逐季加速，前三季度经济增长实现转正，中国由此成为世界上第一个恢复经济增长的主要经济体。

11月，中国制造业采购经理指数（PMI）达到52.1%，连续9个月站上荣枯线，主要经济指标持续向好，四季度经济增长或将比三季度进一步加快。

新华社记者 齐中熙 樊曦 魏玉坤

（新华社北京12月13日电）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)