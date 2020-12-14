定调2021年经济工作 政治局会议释放六大信号

中共中央政治局12月11日召开会议，分析研究2021年经济工作。在中央经济工作会议召开之前的关键时点，此次会议在分析研判当前形势的基础上，为明年经济工作定下基调、划出重点。

会议要求，要扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革，打通堵点，补齐短板，贯通生产、分配、流通、消费各环节，形成需求牵引供给、供给创造需求的更高水平动态平衡，提升国民经济体系整体效能。要整体推进改革开放，强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力，形成强大国内市场，夯实农业基础，强化反垄断和防止资本无序扩张，促进房地产市场平稳健康发展，持续改善生态环境质量。要对全面建成小康社会进行系统评估和总结，巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接。要抓好各种存量风险化解和增量风险防范。

接受《经济参考报》记者采访的业内专家表示，从会议对明年经济工作的部署来看，包括扭住供给侧结构性改革，同时注重需求侧改革；强化反垄断和防止资本无序扩张等都是值得关注的新提法，此外在强化国家战略科技水平、巩固拓展脱贫攻坚成果、房地产市场发展、风险化解和防范等方面也释放出重磅信号。

“此次政治局会议把发展放到了更加重要的位置。在承前启后、继往开来的重大历史关头，面对一系列的困难挑战和诸多不确定因素，谋划好发展这盘大棋对于第一个百年收好官、第二个百年开好局，具有非常重大的意义。”国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群表示。

在他看来，会议强调要形成更高水平动态平衡，这是从经济运行的系统、动态来谋划发展，是对发展认识的深化。从供给方面来看，要在深层次改革上取得重大进展，加快完善支持高质量发展的体制机制。从需求方面来看，牢牢抓住扩大内需这个战略基点，进一步释放超大规模国内市场的强大潜能。

中国国际经济交流中心经济研究部副部长刘向东指出，此次政治局会议对十九届五中全会的要求作出明确指示，即要继续深化改革开放，实现更高水平的动态平衡，这是中国经济高质量发展的必然要求，即通过优化供给体系，增强产业链供应链的稳定性和安全性，以新需求创造的国内市场牵引供给水平和质量的提升。

在商务部研究院流通与消费研究所副所长关利欣看来，会议对明年经济工作的部署，一是注重问题导向，二是更加突出系统性。需求侧改革的推进，将进一步夯实消费能力、丰富消费供给、优化消费环境、释放消费潜力，从而更好地发挥消费的基础性作用和投资的关键作用，推动生产、分配、流通、消费各环节循环畅通，实现消费引领国民经济体系整体效能提升。

万博新经济研究院院长滕泰认为，当前消费增速还有待进一步恢复。2021年，在传统消费增长空间有限的背景下，中国经济畅通双循环的关键是创造新需求。

中国社科院财经战略研究院副院长杨志勇认为，2020年经济工作和“十三五”经济工作成就来之不易，特别是中国成为全球唯一实现正增长的主要经济体，很不容易。对于明年经济工作而言，整体推进改革是非常重要的，通过改革提高制度效率，促进经济循环。供给侧结构性改革要适应消费升级的需要，进一步改善供给、创造需求，释放市场的力量。

会议还提出，“强化国家战略科技力量，增强产业链供应链自主可控能力”，“强化反垄断和防止资本无序扩张”。

对此，中南财经政法大学数字经济研究院执行院长盘和林指出，强化国家战略科技力量的布局，对我国经济高质量发展具有重大支撑效应。其关键在于对国家具有战略意义的科技项目、宏观上具有前瞻性和引领性的科技，以及对产业“卡脖子”的技术进行突破。

在刘向东看来，此次政治局会议强调强化反垄断和防止资本无序扩张，主要在于在培育强大国内市场时需要建立高标准的市场体系，在强化各种存量风险化解的同时，防止资本无序扩张形成泡沫，进一步提高对资本的约束力，使其服务于高质量发展要求。

对于会议中提出的“巩固拓展脱贫攻坚成果，做好同乡村振兴有效衔接”，湖南师范大学中国乡村振兴研究院院长陈文胜认为，我国正处于脱贫攻坚到乡村振兴的历史交汇期、社会转型叠加期、政策衔接过渡期，必须立足于全面巩固脱贫攻坚的成果，确保向乡村振兴接续推进。

此外，会议明确提出，“促进房地产市场平稳健康发展”。中国房地产业协会法律事务专业委员会秘书长康俊亮表示，当前房地产业的转型发展十分紧迫。一方面，房地产行业需要降杠杆防风险；另一方面，改善供给，使房地产业提供的产品和服务更加符合人民群众增长的居住生活需要。

易居研究院智库中心研究总监严跃进认为，持续推进房地产市场平稳健康发展，是要求围绕稳地价、稳房价、稳预期的调控目标，加强调控，不把房地产作为短期刺激经济的手段，同时鼓励和指导地方政府因地制宜制定政策，重在“稳”。

值得关注的是，会议还提出“要抓好各种存量风险化解和增量风险防范”。对此，招联金融首席研究员董希淼表示，从存量来看，当前金融风险已经明显下降，不过，我国金融体系规模庞大，存量风险的总体规模也还是比较大的，不能掉以轻心，还要继续化解。从增量上看，也要采取更多的措施来遏制增量风险的增加，特别是针对中小金融机构，要加大不良处置，提升抵御风险能力。

（采写记者：孙韶华、班娟娟、王文博、钟源、梁倩、汪子旭）

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