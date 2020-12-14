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科技强国、乡村振兴、新型城镇化等系列重大战略提供新契机

多重利好将至 10万亿国内旅游市场加速打开

2020年12月14日08:14  来源：经济参考报
 
原标题：多重利好将至 10万亿国内旅游市场加速打开

　　13日，记者在2020中国旅游集团发展论坛上获悉，中国文化旅游业消费信心正在稳步复苏，并有望迎来更大市场空间。据中国旅游研究院测算，未来国内旅游市场空间将达到100亿游人次、10万亿元消费。文化和旅游部表示，将采取多重举措进一步培育繁荣国内旅游市场，充分释放内需潜力。

　　文化和旅游部党组书记、部长胡和平在论坛上表示，必须做大做强旅游产业，培育繁荣国内旅游市场，充分释放内需潜力，促进国内大循环。在具体举措上，胡和平指出，“十四五”时期要立足新发展阶段，坚持新发展理念，以高质量发展为主题，以改革创新为动力，加快构建现代旅游业体系。要着力抓好以下几个方面的工作：

　　在丰富产品供给方面，要把提供优质旅游产品和服务放在首要位置，加快推进旅游业供给侧结构性改革，同时搞好需求侧改革，优化旅游发展布局结构；在发展大众旅游方面，要把满足人民群众多样化、多层次、多方面的需求作为出发点和立足点，推出更多定制化旅游产品、旅游线路，增加旅游惠民措施。

　　还要发展智慧旅游，把握新型基础设施建设和数字社会数字政府建设机遇，完善旅游信息基础设施，深化互联网+旅游，培育云旅游等新业态新模式；要促进文化和旅游融合发展，大力推动旅游与农业、工业、教育、体育等领域的融合发展，催生新业态，衍生产业链，形成更多新的增长点和增长极；要强化市场管理，把提升质量作为重中之重，构建服务质量标准体系、第三方质量评价体系，加快旅游行业信任体系建设。

　　论坛上发布的《中国旅游集团报告2020》（以下简称报告）指出，疫情倒逼和政策支持之下，旅游企业加速寻求新突破，资本市场持续看好旅游业长期稳定发展。在2020年中国服博会特别设立的旅游投融资大会上，签约总额仍达到157.1亿人民币。

　　报告同时提出，科技强国、乡村振兴、新型城镇化等一系列重大战略为旅游集团发展提供了更大的契机。

　　中国旅游研究院院长戴斌表示，无论是发展现代文化产业体系，还是发展现代服务业体系，都要求我们以更大的力度推动大众旅游大发展，小康旅游新发展，进而形成支撑旅游集团发展的坚实而强大的国内旅游市场。

　　戴斌认为，未来的旅游不再只是自然空间，更是从戏剧场到菜市场的全方位、高品质的生活场景。“继续盯着传统的自然资源和历史资源，忙于升星、申A、要牌子，不可能真正做大做强做优新发展阶段的旅游集团。”他说，经此一“疫”，旅游业再也回不到过去了，去旅行社化、去星级酒店化、去景区化，可能都是值得思考的趋势。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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