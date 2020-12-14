快递行业明年或迎竞争格局变革关键期

头部快递公司2020年前三季度扣非净利润对比

资料来源：Wind、公司公告、华创证券

今年以来，在线消费对到店消费的替代率提高，快递业务量迅速增长，尤其是直播带货等电商层面的创新，更是为快递行业带来长期利好。机构分析，2021年快递行业将维持较高景气度，预计未来三年业务量增速维持20%左右的增长。明年行业将继续维持激烈竞争的态势，或迎来竞争格局变革关键期。

国家邮政局发布的2020年11月中国快递发展指数报告显示，据测算，11月中国快递发展指数为312.5，同比提高35.8%，较去年同期有较大幅度提升。二级市场表现方面，根据Choice数据，交运物流行业今年以来涨幅10.46%，快递概念板块今年以来涨幅为11.90%。

行业景气度上升的同时，市场竞争也日趋激烈。极兔快递、众邮快递和丰网今年的入局，对原本激烈的竞争环境带来了更大的冲击。国信证券分析，基于电商件快递同质化竞争严重，降价仍为各大快递企业获取市场份额的主要手段。今年以来快递企业单票收入降幅明显，2020年10月，行业单票收入（剔除其他业务影响）为7.08元，同比下降13.3%。华创证券预计，2021年上半年行业或延续价格竞争。

不过，需求端仍有新动力不断注入，电商平台的竞争和模式创新有望持续驱动快递业务量增长。华创证券预计，伴随抖音、快手等直播电商的崛起，或将成为快递业又一大增长来源。预计未来三年，快递行业业务量增速仍将维持20%左右的增长。中金公司也预计快递行业明年仍将维持20%以上增速，未来五年件量仍将翻倍。国信证券也表示，2021年快递行业将维持较高景气度，业务量规模增速有望维持在25%左右。

行业格局将迎来变革关键期。国信证券分析，从竞争格局变化角度来看，顺丰依托自身品牌效应、直营模式以及航空网络等突出优势，未来三年至五年维持中高端市场寡头地位的确定性非常高，2021年公司时效快递业务将继续享受高端消费线上化的红利，新业务整体将继续减亏，但丰网产品正处于培育期，会对利润增长造成一定压力。在中低端市场，考虑到玩家数量增多且主流玩家产能都较充裕，2021年大概率继续维持激烈竞争的态势，通达系公司业绩仍然面临较大的下滑压力，但同时竞争格局有望发生较大变化，迎来行业发展拐点。具体细分板块方面，中金公司看好即时配送、跨境电商这两个板块未来增速。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)