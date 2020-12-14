田湾核电筑牢发展基石：让安全看得见

“环境监测的内容包括海里面的生物、海水，陆地上的动物、植物，以及空气中的雨水、灰尘等，经过这个多年的监测，辐射水平与电站建设之前本底调查时的天然水平是一致的。还有大家看到这个碎浪石，用于在急来风暴潮的时候，防止对防洪堤造成的破坏，保证电站防洪安全。”田湾核电环境应急处副处长曹仕玛针对环境监测向记者进行了介绍。

田湾核电站地处江苏省连云港市连云港区，背靠青山，黄海相伴。自1997年中俄两国签订合作建设核电站总合同，中核集团田湾核电站就此应运而生，在艰苦的发展历程中沉淀形成了厚重的安全、质量文化。

据介绍，二十多年来，田湾核电站先后经历了艰苦奋斗的建设期、精益求精的运行期、追求卓越的发展期和超越自我的创新期，并规划建设8台百万千瓦级压水堆核电机组。在8台机组建成后，装机总量超过900万千瓦，年发电能力超过600亿千瓦时，成为我国重要的核能基地之一。

提起核电站，人们可能会先想到是一些对环境影响的负面认知，但实际上这些并不存在。在田湾核电站北面的高公岛，不仅物产资源丰富，进行海产养殖，还发展滨海旅游业，吸引着国内外的游客。

对此，田湾核电辐射防护一科副科长易柏元介绍了田湾核电站专业人员的定期辐射水平测量和验证的结果：“田湾核电站厂区环境辐射水平均属于天然本底水平涨落范围内，较机组首次装料前没有明显变化。”

人民网能源了解到，一个核电厂要安全运行，主要有两方面的措施：硬件配置和软性环境。田湾核电在设计之初，在系统和设备制造、工程建设、后续安装与调试的各阶段，都进行严格的高标准建设，以保证机组设备安全配置。田湾核电一、二期工程4台机组均采用俄罗斯VVER-1000型核电机组，技术设计和安全措施满足国际上第三代核电站的安全要求，成为国内首个采用双层安全壳、国际首次设置堆芯熔融物捕集器的核电站。

两名工作人员在现场采用监护制度操作设备，确保操作精准可靠。

此外，不断完善的技术程序体系、管理制度也是保证田湾核电站能够安全运行的重要因素。田湾核电运行一处代理副值长张瑞表示：“通过这些控制系统，一旦我们的参数发生一些微小的偏离之后，我们可以随时做出反应，把参数纠正到正常范围内，此外我们还制定了完善的管理制度，我们所有人员在管理程序的规范之下进行工作，尽量地减少人员失误，避免出错。”

同时，田湾核电培养了大批核电专业技术技能人才，致力通过人员多方面专业技术技能培训，提高运行人员应对和处理事故的能力，打造一支知识、技能、综合素质过硬的团队，以保障机组安全运行，实现安全生产，不断为国家提供安全稳定的清洁能源。

“我们要密切地监视整个机组的一些运行参数，确保所有的这些参数，在技术规格书、运行规程规定的正常范围之内。” 田湾核电运行一处代理副值长张瑞说。

除了严格要求自身发展，田湾核电还自觉承担相应的社会责任。据了解，田湾核电通过建设2200平方米的田湾核电科技馆，将核能发电原理、核电设备、核电系统等内容对公众进行科普展示，并在拉动周边地区经济、城市建设、解决就业、扶贫帮困等方面发挥了重要作用。

“积极参加我们宿城建设的共建，投资1300万，兴建了我们宿高公路，投资800万，兴建了我们的水渠，积极参加我们宿城街道的帮扶。”宿城街道办事处主任黄水亮对田湾核电表示了认可。

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