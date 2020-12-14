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生态优先科技引领 中国核电加快推进产业高质量发展

许维娜 实习生黄多

2020年12月14日14:54  来源：人民网-财经频道
 

绿水青山就是金山银山。近年来，在践行“两山论”的系统实践中，中国核能电力股份有限公司（以下简称“中国核电”）坚持经济发展和环境保护的统一，不断推进清洁能源的开发和利用，构建清洁低碳、安全高效的能源体系，为推进高质量绿色发展贡献力量。

如何学好用好绿水青山就是金山银山“两山论”，走深走实产业生态化、生态产业化“两化路”？中国核电党委副书记杜运斌表示，一是坚持安全高效发展核电的方针不动摇；二是从技术上、质量上等全方位确保核电安全发展；三是注重技术领先、科技创新，让核电项目更好地造福社会。

生态核电：践行和谐共生理念

“谁在落实新达峰目标和碳中和工作中走在全国的前列，谁就实现了高质量的发展。”中国核电党委副书记杜运斌表示，中国核电环保发展的理念，就是尊重自然、绿色发展。中国核电在“十四五”规划中提出了更高的发展目标和更好的发展路径，将在实现碳中和目标中发挥核能绿色低碳的独特优势。

秦山核电站区内环境优美，人未走近，便闻声声鸟鸣，这里栖息着许多白鹭在水域觅食。那么，如何将绿色发展的底色铺好，如何把新发展理念贯穿到秦山核电站发展全过程？

秦山核电党委书记、董事长黄潜认为，一是核电是公认的零碳排放清洁能源，到今年9月，秦山核电安全运行近130吨/年，累计发电6200亿度电，为国家节约标准煤2亿吨，减排二氧化碳6亿吨，二氧化硫大约330万吨，相当于植树造林2.4万平方公里，相当于393个西湖景区，1.5个北京面积，为长三角大气污染防治，助力浙江清洁能源省的建设作出了贡献。

二是秦山除了本身核电是清洁能源，也很注重环境保护。实现厂区植树造林，雨污分流，达到污水正常排放，保证生态环境综合整治，而且核电站与周边居民距离很近，到现在为止，没有对他们的农作物种植产生任何的影响。

三是努力做到企地融合。秦山每年为地方缴税大约35亿元左右，每年的城建费约一个亿，教育附加1.2亿元左右，由此秦山能够更好的为地方环境保护作出自己的贡献。另外，秦山核电和海盐县共同打造“中国核电城”形象，未来还要继续与海盐县，合力打造“零碳未来城”，为此，秦山核电为打造成“零碳排放“的重要能源窗口，不断地作出努力。

秦山核电经营计划处业务经理、跑步协会会员熊晓东则表示：“核电站在海盐已经落地几十年了，因为核电没有二氧化碳排放和粉尘、二氧化硫这些有害物质，也能够看到很多白鹭在自由的翱翔。”为满足清洁能源建设的新需求，中国核电将继续坚持追求人、自然和社会的和谐发展，努力实现经济效益和生态保护的双赢的目标。

中国核电在不断践行环保发展的理念，制定更高目标。在杜运斌看来，“我们打造清洁能源的基地，不仅是核发电，还有核能供热、核能制氢、同位素，还包括其他核医疗，制定零碳未来城的规划等，也得到了政府和公众的欢迎。”

科技核电：着力打造创新高地

为坚持生态优先，走高质量发展道路，科技创新成为中国核电改进技术、解决实际问题的重要方式之一。

杜运斌认为，绿色发展离不开科技创新这一重要动能：“中国核电业引进了很多国际上的堆型，但是自力更生、自主发展的道路，我们一直坚持了下来，经过长期不断地科技攻关、创新，我们自己研发出具有完全独立自主知识产权的华龙一号，这也是享誉全球，在国际核工业界和公众都非常了解的。”

位于中国南端的海南核电，从2008年筹备到2010年开工，再到2015年和2016年两台机组的相继投产，年发电量九十亿到一百亿度电，是海南省的一号能源工程。

海南核电工程管理处工艺科科长赵龙认为，海南核电不断加大人员和资金投入，充分发挥了资源和技术优势：“通过智能电网的形式搭建的一套智能用电网络，把施工用电进行合理节约，避免浪费，提高了用电的可靠性和利用率，这都是节约我们的投资，同时对环境也是友好型的科技创新。”

在此过程中，海南核电不断调整科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业结构，实现科技创新的规范性，提升创新成果的转化能力。

海南核电有限公司副总工程师陈建新进一步介绍说，调动员工科技研发的积极性和主动性，提供科研平台，为海南核电攻克工作中的难题提供了源源不断的动力。同时，吸引更多科研人员进入，形成与多所高校进行双向的、共同的交流与研究，并对核电科研创新的不断深入开展起到了良好的促进作用。

责任核电：严守安全防线

建设生态文明需持之以恒，久久为功，责任先行成为中国核电脚踏实地践行绿色发展，严守安全防线的重要保障。

田湾核电辐射防护一科科长易柏元说：“田湾核电站厂区环境辐射水平均属于天然本底水平涨落范围内，较机组首次装料前没有明显变化。”

针对田湾核电站展开责任核电的工作，田湾核电运行一处实习值长张瑞提出，核安全是核电厂的生命线，田湾核电站在建设各阶段内、工作人员技能培训的过程中，都以高标准严格要求，以保证机组设备安全运行，实现安全生产。

张瑞进一步强调，完善技术程序体系、管理制度都是保证田湾核电能够安全运行的重要因素：“通过这些控制系统，一旦参数发生微小的偏离，我们可以随时做出反应，把参数纠正到正常范围内，此外还制定了完善的管理制度，所有人员在管理程序的规范之下进行工作，可以尽量地减少人员失误，避免出错。”

除此之外，在宿城街道办事处主任黄水亮看来，田湾核电站对拉动周边地区经济、城市建设、解决就业、贫户帮扶等方面发挥了积极作用：“田湾核电参加了我们宿城建设的共建，投资1300万元，兴建宿高公路，投资800万元，建设水渠，还积极参与了我们宿城街道的帮扶。”

在“两山论”的引领下，中国核电以“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念为引领，聚焦“强核强国，造福人类”的企业使命，努力减少项目开发对生态环境的影响，提高自身科技水平，为绿色发展添加动能，逐渐走上高质量发展之路。

“无论是能源，还是生活各个方面，我们相信核能在未来的生活中会有更好的影响，特别是在实现绿色低碳、没有雾霾、蔚蓝的天空和绿色的世界，我们将承担更多的责任。” 杜运斌说道。

(责编：许维娜、刘阳)
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