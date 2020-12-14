教育部规划中心与作业帮在京合作启动

原标题：教育部规划中心与作业帮在京启动合作 携手探索基于在线教育的未来学校新形态

12月11日，教育部学校规划建设发展中心到作业帮调研智慧教育、教育扶贫情况，并正式启动“基于在线教育的未来学校形态变革研究与实验”合作。教育部学校规划建设发展中心主任陈锋、党总支专职副书记易辉明、研究与数据处副处长张智、作业帮执行总裁苏静等出席合作启动仪式。

陈锋主任一行来到作业帮直播间，深入调研作业帮“双师”、“三师”教学和“大班小组课”等线上教育模式，浏览智能备课系统、互动直播系统、线上测评系统、自适应练习系统、辅导老师工作台、数据仓库、Cocos课件技术等作业帮自研系统平台和功能，了解作业帮直播课设计理念和真实线上教学场景，以及作业帮如何基于3亿的超大规模智能题库，搭建起教、学、测、练、评全链条数字化的线上学习环境。与作业帮直播课一线主讲老师、辅导老师代表进行深入交流，调研作业帮如何通过人工智能和大数据等技术，动态掌握学生学情和需求，并精准匹配学习资源，显著提高教与学的效率。在作业帮智慧教室，陈锋主任一行参观了作业帮“寸功”大数据平台，调研了作业帮、作业帮口算、鸭鸭低幼、喵喵机等多款教育产品，听取了作业帮在疫情期间落实“停课不停教、停课不停学”所做的贡献，以及参与教育扶贫的行动和成果。

2020年初，面对突如其来的新冠疫情，作业帮于大年初一上线“春季加油站计划”，成为国内首家为全国学生提供免费直播课程的教育机构，五周时间内即完成了近2000节精品在线课程及疫情防控、传统文化、诗词鉴赏等不同类型素养课程，学员人数突破3300万人次。与此同时，应“三区三州”部分地方教育局的支援需求，作业帮向受疫情影响较为严重的地区免费提供线上课程及教学服务平台，有力支持当地中小学开展网络教学。

据悉，自2018年启动“千帆公益计划”以来，作业帮公益团队先后在新疆、西藏、河北、甘肃、内蒙、云南、青海等7省区的贫困地区开展精准扶贫活动，累计投入优质课程、教育硬件产品、学习物资等价值8000余万元。2020年11月，在教育部学校规划建设发展中心的统筹下，作业帮向甘肃西和县提供了包括校内同步课程、答疑解题、教学课件制作等覆盖西和县所有学校学生、老师的全套学习解决方案。

在教育部学校规划建设发展中心主任陈锋、作业帮执行总裁苏静的见证下，双方举行“基于在线教育的未来学校形态变革研究与实验”合作启动仪式。未来，双方将在“未来学校研究与实验计划”的框架内，面向2035远景目标，在数字教育普惠、线上线下教育融合、教育大数据应用、教育技术创新、学习方式变革、教师培训、公益扶贫等领域开展务实和深入的合作。同时，双方将围绕未来学校探索的难点问题，组织开展5个实验研究课题，有关成果将择优纳入“未来学校研究与实验计划”重大创新成果。

教育部学校规划建设发展中心是教育部直属事业单位，以服务教育改革创新为使命，致力于建设教育创新要素聚集的平台，推动全球教育创新。“未来学校研究与实验计划”由教育部学校规划建设发展中心于2017年面向全国发起，旨在根据中国教育现代化2035确定的核心任务，聚焦基础教育和0-18岁儿童的发展，应用新理念、新思路、新技术，面向未来推动学校形态变革和全方位改革创新。

作业帮成立以来，把让优质教育触手可及作为企业使命，以科技助力教育普惠，采取技术与教育双驱动的思路，通过技术创新推动教与学模式的变革，有效打破了地域和经济发展水平的制约，实现了优质教育资源的共享和渗透。

作为在线教育的引领者和未来教育的探索者，作业帮坚持做学校教育的有益补充，努力抢抓国家新基建发展战略机遇，对自身技术、数据、平台和优质教育资源进行模块化整合，积极探索赋能公立教育体系的有效路径。此次作业帮携手教育部学校规划建设发展中心，以“未来学校研究与实验计划”核心理念为指引，将为各地和学校打造数字化学习场景、推进大规模订制化教育服务、开展基于大数据的教育评价等未来学校前沿探索提供有力支撑，为国家加快推进教育现代化和建设教育强国贡献更大的力量。

(责编：许维娜、刘阳)