上海市威海商会成立大会举行

2020年12月11日，上海市威海商会成立大会暨威海市“双招双引”推介会在上海成功举办。上海市有关部门，在沪各界威海籍知名人士，威海市直有关部门及各区市、国家级开发区，上海市威海商会近200人参加活动。

上海市威海商会名誉会长、格林酒店集团董事长徐曙光徐曙光表示，上海市威海商会作为发展和服务的平台，要为上海和威海谋发展，快速实现良性发展。除此之外要学习兄弟商会的成功经验，实现平台与平台之间的合作共赢，实现更大程度的发展。

当日，威海市还在现场举办“双招双引”推介会，推介会旨在搭建商会平台，借助长三角优势，深化交流、扩大合作，达成新共识，取得新成果。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)