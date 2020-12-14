太保家园成都社区体验馆云上揭幕

12月12日上午，太保家园·成都国际颐养社区体验馆举办云上揭幕活动，标志着中国太保养老产业布局的起步项目——太保家园·成都国际颐养社区正式亮相。活动现场还向成都社区的首批意向入住保险客户代表颁发了证书。

太保家园·成都国际颐养社区体验馆首度采用云上揭幕的方式，通过现场直播让广大太保客户和营销伙伴第一时间了解到体验馆开放后的内部设施设备和各项体验活动。直播历时三小时，逾10万人上线观看云直播。

体验馆呈现了成都社区独立公寓的5个主要户型，并将社区在建筑材料、软装家具、灯光空气、温度湿度、色彩声音等多个方面精心规划做了集中展示。同时，在公共区域还安排了茶艺、花艺、书法、美食等未来社区内的部分活动供参观者体验，全方位切身感受新时代的养老生活方式。

2019年，成都市60岁及以上老年人口已达316.04万人，占户籍人口21.07%，老龄化程度高于全国平均水平。让这些老年人老有所养，是成都建设高品质和谐宜居生活城市的重要一环。同时，成都作为西部重要的政治、经济、文化中心城市，气候宜人，资源丰富，对西部其他地区老人异地养老一直有很强的吸引力。新冠疫情爆发以来，大众对健康、养生、养老需求也日益迫切，健康和养老产业的发展已直接关系到老百姓的幸福感和获得感。

作为中国太保在成渝都市圈的大型旗舰养老社区项目，太保家园·成都国际颐养社区在各方面都投入了丰厚资源。在硬件方面，成都社区应用绿色建筑、智慧养老等方面的最新技术成果，打造出健康长寿的美好家园。在建设阶段已先后获得第56届金砖奖“最佳国际在建项目”大奖、美国WELL建筑中期认证、四川省房地产协会颁发的三星级绿色建筑设计标识证书，得到业界充分肯定。

在软件方面，除了提供精细化的基础服务之外，社区还设计了动静结合、丰富多彩的各项文娱活动。社区明年10月正式投入运营后，相信将成为西南地区乃至全国健养产业的“精品窗口”，为满足大众多层次、多样化养老服务需求作出积极贡献。

目前太保家园已在成都、大理、杭州、上海、厦门、南京6个城市落地7个养老社区项目，“东西南北中”的养老产业全国布局正在形成，“颐养、乐养、康养”三位一体的全龄覆盖产品和服务体系初步建立。

2021年，除了成都国际颐养社区建成运营外，大理国际乐养社区将在年底投入试运营，此外杭州、上海普陀、上海东滩3个社区的体验馆和样板段也将逐步开放。太保家园养老社区从蓝图变现实，对太保的客户生态圈建设和服务增值的促进都将产生积极的作用。（乔雪峰）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)