中国核电展开“双擎”布局：核能、新能源齐发力

12月12日，中国核电发布两份公告，分别涉及集团内部新能源资源整合和对上游产业投资两大事项。公告内容显示，中国核电将以211,055.35万元的价格收购中核集团持有的中核汇能有限公司（以下简称“中核汇能”）100%股权，收购完成后，中核汇能将成为中国核电子公司。同时，中核集团子公司中国铀业有限公司（以下简称“中国铀业”）将通过增资扩股计划，募资40亿元。中国核电拟增资5亿元参股中国铀业，参股完成后中国核电持有中国铀业4.23%的股权。

当前，全球能源结构转型进程不断加速。随着应对气候变化的国际努力及能源低碳化越发成为共识，越来越多国家积极出台政策措施推动可再生能源产业发展，绿色能源产业发展前景可期。业内人士认为，以上两项交易的完成后，中国核电在核能和新能源两大板块的综合实力都将大大提升，进一步巩固、加强。

事实上，加大新能源的建设，降低碳排放，除了整体社会环境效应，更具有十分重要的经济效应。根据国际可再生能源署统计，2010年至2019年，全球光伏发电、光热发电、陆上风电、海上风电的平准化度电成本分别下降了82%、47%、39%和29%。未来10年，新能源发电成本仍将继续下降。可以预见，未来新能源产业将成为快速发展的核心产业之一，具有十分广阔的前景。

根据半年报数据，2020年上半年，中国核电共计拥有在运新能源装机179.84万千瓦，其中风电45.84万千瓦，光伏134万千瓦，开工在建项目62.8万千瓦。中国核电完成收购后，新能源装机容量将增长近一倍，新能源进一步成为中国核电非核经济增长的重要支撑，对于中国核电的整体业绩也将会起到极大的促进作用。

公开资料显示，本次交易标的中核汇能是中核集团下属的专业新能源产业平台化公司，主要负责非核新能源产业开发建设、运营的相关工作，其业务涉及风电、光伏、地热、储能、氢能、售电等众多领域。中核汇能成立近10年，已经积累了丰富的新能源业务运营经营，同时建立了一支在新能源业务方面具备高素质、高水平的人才队伍。产能方面，截至2020年11月底，中核汇能持有在运新能源装机148.20万千瓦，其中风电107.60万千瓦，光伏40.60万千瓦；在建装机规模50万千瓦。

同时，中国核电参股中国铀业，意味着将加强对上游产业的连接和管控，保障核电铀资源供应，提高中国核电在全球核电产业方面的竞争力。

随着交易的完成，中国核电在核能和新能源两大板块的产能、运营和供应链方面的都将得到大大增强。上月，国内自主三代核电技术华龙一号首堆——中国核电福清5号机组正式并网，标志着我国正式迈进核电强国行列，作为国内核电龙头企业，中国核电行业地位优势得到进一步巩固加强，在国家碳中和承诺目标的大背景下，中国核电广阔的未来发展空间正在开启。（牛广文）

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