报告显示：快递服务站开辟就业增收新渠道

在石家庄桥西区十里尹村，菜鸟驿站站长柳俊锋是脊髓灰质炎患者，毕业后自己创业，后在2018年12月开起菜鸟驿站，进行快递和零售服务。现在，这家站点有10名员工，其中4人是新毕业大学生，平均每天快递量2300件。
近日，中国劳动经济学会就业促进专业委员会发布最新报告显示，快递服务站高效解决快递末端服务效率与安全难题同时，正创造新的就业机会和稳定的就业岗位，增加就业收入。
数字经济正继续深入发展，电子商务增长势头不减。据必能宝年度快递指数预计，未来五年全球快递业务量可能增加一倍以上。其中，中国是全球快递市场业务量增长的核心驱动力，每5件快件将有3件来自中国市场。这意味着，2025年中国快递业务量将达到1500亿件。
报告预测，更多的城市社区将进入设立服务站的“拐点”时刻，快递服务站将成为快递行业吸纳就业最重要的环节。原因在于快递服务站具备末端揽送主渠道优势，不仅业务覆盖更多样，能满足用户安全便捷需求，而且商业模式更灵活、能有效降低成本，同时兼容性强，已成为社区生活服务的不可或缺一部分。
“快递服务站正在开辟就业增收新渠道。”中国劳动经济学会就业促进专委会秘书长欧阳俊表示，快递服务站就业地点近，可实现家庭和工作兼顾，二是就业门槛低，三是可兼营其他业务，便于增收，四是进入门槛低，总投入不过数万元。（毕磊）
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】