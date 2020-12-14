报告显示：快递服务站开辟就业增收新渠道

在石家庄桥西区十里尹村，菜鸟驿站站长柳俊锋是脊髓灰质炎患者，毕业后自己创业，后在2018年12月开起菜鸟驿站，进行快递和零售服务。现在，这家站点有10名员工，其中4人是新毕业大学生，平均每天快递量2300件。

近日，中国劳动经济学会就业促进专业委员会发布最新报告显示，快递服务站高效解决快递末端服务效率与安全难题同时，正创造新的就业机会和稳定的就业岗位，增加就业收入。

数字经济正继续深入发展，电子商务增长势头不减。据必能宝年度快递指数预计，未来五年全球快递业务量可能增加一倍以上。其中，中国是全球快递市场业务量增长的核心驱动力，每5件快件将有3件来自中国市场。这意味着，2025年中国快递业务量将达到1500亿件。

报告预测，更多的城市社区将进入设立服务站的“拐点”时刻，快递服务站将成为快递行业吸纳就业最重要的环节。原因在于快递服务站具备末端揽送主渠道优势，不仅业务覆盖更多样，能满足用户安全便捷需求，而且商业模式更灵活、能有效降低成本，同时兼容性强，已成为社区生活服务的不可或缺一部分。

“快递服务站正在开辟就业增收新渠道。”中国劳动经济学会就业促进专委会秘书长欧阳俊表示，快递服务站就业地点近，可实现家庭和工作兼顾，二是就业门槛低，三是可兼营其他业务，便于增收，四是进入门槛低，总投入不过数万元。（毕磊）

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