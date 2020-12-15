有底气有动力 农村市场火起来（经济新方位·扩内需促消费）

制图：沈亦伶

农村消费是消费市场的重要组成部分，发展潜力巨大。今年10月份乡村消费品零售额增长5.1%，增速较上月加快1.1个百分点。农村消费稳步复苏，为促进经济社会发展提供了强劲动能。

潜力大

前三季度农村居民人均消费支出名义增速由降转增

最近添置的物件，哪个最能提升幸福感？

“建了淋浴房，装上智能热水器，一共花了5500多元，真是值！”江苏徐州市铜山区棠张镇跃进村村民胡敏说，“过去一到冬天，洗澡要去大澡堂，如今方便多了。”

“客厅有柜式空调，卧室装了挂式空调。这几天，气温降到零摄氏度以下，空调一开，暖风呼呼地吹，过冬不遭罪。”细数这些年添置的大件，胡敏打开话匣子，电视从“大疙瘩”变成大屏幕，洗衣机升级成全自动，家里还买了电动车、面包车……

消费升级同样发生在四川丹棱县张场镇廖店村。“算算这些年电费变化，就知道村民消费水平噌噌涨。以前每家每年用电几十千瓦时，现在每家每月用电就有几十千瓦时。”村党支部书记蒋光慧说，电视、洗衣机、电冰箱等家用电器已经成了“标配”，全村小汽车有几十辆。

国家统计局数据显示：前三季度，农村居民人均消费支出9430元，由上半年下降1.6%转为增长0.8%，名义增速年内首次由降转增，农村消费市场动能充沛。

农村消费热情为何高涨？

口袋越来越鼓，农民敢消费。“这些年收入高了，买东西底气足了，日子越过越好。”胡敏在村里卫生纸厂上班，老伴儿承揽附近建房工程，全家一年收入能有10万多元。

“收入是消费的前提。农村居民收入持续较快增长，城乡收入差距明显缩小，农民潜在的消费需求被逐步唤醒，农村消费市场不断活跃，为我国消费增长提供了源源不断的动能。”北京工商大学商业经济研究所所长洪涛介绍，一方面，农村消费水平提升，城乡消费更加平衡，能够促进我国消费市场提质扩容；另一方面，在城市市场趋于饱和的消费品，在农村市场潜力巨大，企业可以挖掘新增长点。

优惠政策落地，农民愿消费。汽车、家电、餐饮等大宗消费、重点消费，是消费市场的顶梁柱，也是打开农村消费市场的重点。

多部门出台政策，鼓励有条件的地区开展新一轮汽车下乡和以旧换新。工信部装备工业一司司长罗俊杰介绍，农村地区具有推广新能源汽车诸多优势条件，为促进适合农村地区的新能源汽车消费升级，多部门7月组织开展新能源汽车下乡活动，据初步统计，新能源汽车下乡车型近4个月销量已超过18万辆。

“强农惠农富农政策力度不断加大，一系列有利条件不断释放农村消费市场的潜力。”中国社科院农村发展研究所研究员李国祥分析。

亮点足

1—10月农村网络零售额同比增长8.8%

群山环抱的廖店村，过去因交通不便，农产品出不去，消费品进不来。

一根网线改变了廖店村。今年6月，在县里支持下，多家快递公司把快递点延伸到村。“快递点就设在村委会大院，村民动动手指，就能享受送货上门服务。每天村里能有50多件快递。”蒋光慧说。

优质消费品下乡，土特产品出山。村里发展3500多亩山茶、3000多亩脆红李。不少村民搞起电商，“网红”农产品、乡村直播员涌现。“农产品销路不用愁，一亩茶叶收入达5000元，脆红李亩均收入更是过万元。预计2020年全村人均收入能达1.8万元。”蒋光慧说。

电商进村，是农村消费一大亮点。商务部数据显示：今年1—10月农村网络零售额同比增长8.8%；前三季度，全国农产品网络零售额2884.1亿元，同比增长34.3%。“电商畅通了农产品进城、工业品下乡渠道，进一步拉近城乡距离，促进下沉市场消费崛起，提升农村消费便利化。”李国祥说。

让农村电商从“一时火”到“时时火”，还有短板需要补齐。“冷链物流、网络通信等基础设施欠账多；农村点多面散，物流成本高，市场主体布局农村积极性不高，这些都是制约农村电商发展的瓶颈。”洪涛介绍。

改造提升农村流通基础设施，健全农村物流体系。商务部会同财政部、国务院扶贫办等部门深入开展电子商务进农村，累计支持1338个县，对832个国家级贫困县实现全覆盖；建设县级电商公共服务中心和物流配送中心2000多个，乡村电商站点14万个。

此外，农村消费市场面临优质产品供给不足问题。“农民消费理念从‘不讲究’向‘不将就’转变，更加追求产品品质。但同时，农村地区的商贸市场、连锁超市、便利商店等布局少，农民买不到想买的。”李国祥建议，加强县域乡镇商贸设施建设，构建大型市场、流动集市和便利商超相互配合的网络。各类市场也应积极研发生产更多贴近农民的产品， 让农民能买到品类多、品质好、品牌优的商品。

商务部有关负责人表示，要以扩大县域乡镇消费为抓手带动农村消费，发挥以城带乡作用，加快形成城乡消费融合发展新格局。

强监管

为农民营造舒心的消费环境

让农村消费持续强劲，要有完善的“硬设施”，更要打造有序健康的“软环境”，营造风清气正的市场环境。

近日，在徐州睢宁县，一场整治农村市场“三无”“山寨”产品行动开展。县市场监督管理局出动执法人员50余人次，检查食品生产经营户160余户，立案7起，查扣涉嫌问题食品55件（箱）。当地还在农村集贸市场设立投诉服务窗口，鼓励村民提供相关线索。

“加强农村消费市场的监管，势在必行。”中国人民大学法学院教授刘俊海说。农村消费市场有其特殊性，市场主体点多面广，其中一些是流动商贩；基层监管力量薄弱，难以触及各个角落。这些都给了不法商贩可乘之机。

刘俊海介绍，从商品种类上看，方便食品、休闲食品、酒水饮料、服装鞋帽等“三无”“山寨”产品是监管重点。从时间上，农村庙会、节假日和婚丧嫁娶是侵权高发期。有关部门应出台针对性措施，维护农村市场秩序。

不能让农村成为监管死角。近日，市场监管总局、公安部、农业农村部、商务部、中华全国供销合作总社5部门联合部署农村假冒伪劣食品专项执法行动。专项执法行动重点关注农贸市场、食品批发商、小餐馆、校园周边小超市小商店等食品生产经营主体；重点关注传统节令食品集中上市、群众集中消费、食品消费量大的重要时间节点，重拳出击整治农村假冒伪劣产品。

“维护农村市场秩序，离不开农民消费维权意识的提升。”李国祥说。农民对商品品牌和品质的鉴别能力需要提升。

李国祥建议，一方面可在集贸市场，采用农民喜闻乐见的方式集中宣讲；另一方面，结合社区网格化治理，开设流动维权窗口等，强化监管力量，降低维权成本。

数据来源：国家统计局、商务部等

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 02 版）

(责编：郝江震、白宇)