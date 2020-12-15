“双12”网联处理网络支付56.33亿笔

本报北京12月14日电 （记者葛孟超）记者14日从网联清算有限公司获悉：“双12”大促期间，网联平台组织支付行业各方顺利完成网络支付交易峰值保障，支付清算系统平稳运行。12月10日0时至12月12日24时，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易56.33亿笔，金额3.78万亿元，同比涨幅分别为34.16%和27.65%。其中，12月10日单日交易规模最高，交易量19.19亿笔，交易金额1.44万亿元，同比涨幅分别为31.81%和32.59%。
近年来，网联牵头行业深入分析峰值保障工作新变化，不断优化联合运维体系，做细做实保障预案，有序开展全链路应急演练，在保障消费者支付顺畅的同时，持续积累成功经验，推动全行业联动的峰值保障工作常态化，提升行业整体保障能力。
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】