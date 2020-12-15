“双12”网联处理网络支付56.33亿笔

本报北京12月14日电 （记者葛孟超）记者14日从网联清算有限公司获悉：“双12”大促期间，网联平台组织支付行业各方顺利完成网络支付交易峰值保障，支付清算系统平稳运行。12月10日0时至12月12日24时，网联平台共处理资金类跨机构网络支付交易56.33亿笔，金额3.78万亿元，同比涨幅分别为34.16%和27.65%。其中，12月10日单日交易规模最高，交易量19.19亿笔，交易金额1.44万亿元，同比涨幅分别为31.81%和32.59%。

近年来，网联牵头行业深入分析峰值保障工作新变化，不断优化联合运维体系，做细做实保障预案，有序开展全链路应急演练，在保障消费者支付顺畅的同时，持续积累成功经验，推动全行业联动的峰值保障工作常态化，提升行业整体保障能力。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 02 版）

(责编：郝江震、白宇)