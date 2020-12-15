现代产业新体系加快构建（“十三五”，我们这样走过）

前进、后退、转弯、装卸，一气呵成！在全球最大稀土矿——内蒙古包钢白云鄂博矿区的巨大矿坑里，高6.8米、载重170吨的无人驾驶矿用卡车自动穿梭。由中国移动联合包钢集团打造的这座“5G+智慧矿区”，每年节约人员、能源、耗材成本达3000万元，生产运营、调度的智能化管理，还可让矿区综合效益提升10%以上。

习近平总书记指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。“十三五”期间，我国大力推进供给侧结构性改革，加快构建创新能力强、品质服务优、协作紧密、环境友好的现代产业新体系。

——供给侧结构性改革深入推进，产业迈上新台阶。

步入上汽大众新能源汽车工厂总装车间，自动引导送货小车在整洁的装配线旁自动穿行。仪表板安装工位上，一台六轴机器人挥舞着“手臂”，通过视觉识别系统，将几十公斤重的仪表板总成灵巧地放入车内，螺栓随即自动拧紧，整个过程不到20秒，不仅比传统手工搬运安装更精准，用时也节省了一半。1400多台工业机器人以及众多人工智能装备的应用，让制造全过程实现了智能化和数字化，大幅提升了生产效率，更好确保了产品品质。

“2016年到2019年，我国全部工业增加值由24.54万亿元增至31.71万亿元，年均增长5.9%，远高于同期世界工业2.9%的年均增速。”工业和信息化部副部长辛国斌说，2019年我国制造业增加值占全球比重达28.1%，连续10年保持世界第一制造大国地位。“十三五”期间，我国建成全球规模最大的光纤网络和4G网络，电子商务和移动支付交易额均居世界首位。

——传统产业加快改造提升，产业结构优化迈出新步伐。

拥有“手”“脚”“眼睛”“大脑”的联想晨星工业机器人，自主移动到国产大飞机需要喷漆的零件处，将拍摄的3D视频通过5G网络发送到远端的设备上。操作人员戴上AR眼镜，根据感知信息，通过手柄对机器人下达控制指令。在完成复杂喷涂工作的同时，机器人还可以通过计算机视觉技术辅助检查喷涂质量……

联想集团是我国5000多家智能制造系统解决方案供应商中的一员。“从2016年起，我们开始分享自身智能化转型的经验和技术。”联想集团董事长杨元庆说，截至目前，联想工业智能化平台已经帮助50余家中小型部件制造商进行智能化改造，还为多个行业的上百家大型制造企业提供数据智能解决方案。

工信部统计显示，“十三五”期间，我国传统产业改造提升加快，培育形成了全球最大的智能制造系统解决方案市场。截至2020年9月底，建成超过70个有影响力的工业互联网平台，连接工业设备数量达到4000万套，工业APP超过35万个；制造业重点领域企业关键工序数控化率和数字化研发设计工具普及率分别达到51.7%和72.1%。

“目前我国已建成670多家达到国际先进水平的数字化车间和智能工厂。”辛国斌说，上述项目完成智能化改造后，生产效率平均提高44.9%，能源利用率提升19.8%，运营成本降低25.2%，产品研制周期缩短35%，产品不良品率降低35.5%。

——新技术新业态蓬勃兴起，产业创新能力大幅提升。

登录云设计平台，输入所在城市和小区名字，通过全国房产户型大数据，一键生成户型三维立体图，即可根据用户需要智能设计家居产品，短短十几秒就能生成几十张效果图，供用户选择……

借助大数据、人工智能技术，定制化服务已成为家具设计行业主流。“十三五”期间，网络协同制造、大规模个性化定制、远程运维服务、共享制造、全生命周期管理等新业态新模式不断涌现。5G、人工智能等新兴技术在智能制造中加速应用，探索形成了基于5G+AI的质量检测与控制、基于5G+AR/VR的人机交互与显示、基于区块链的制造资源组织等典型应用场景。

“当前，融合应用已覆盖30余个重点行业，智能化制造、网络化协同、个性化定制、服务化延伸、数字化管理等新业态新模式有力推动了制造业高质量发展，也助推了制造业创新能力的提升。”辛国斌说，“十三五”期间，我国初步形成了以17家国家制造业创新中心为重点、以100余家省级制造业创新中心为补充的制造业创新网络。2020年，中国在世界知识产权组织“全球创新指数”排名第十四位，比2015年上升15位。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 01 版）

(责编：郝江震、白宇)