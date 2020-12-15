国家能源局：11月全社会用电量同比增长9.4%

本报北京12月14日电 （记者丁怡婷）记者14日从国家能源局获悉：11月，全社会用电量6467亿千瓦时，同比增长9.4%，其中第一、二、三产业用电量同比分别增长12.9%、9.9%和8.1%，城乡居民生活用电量同比增长7.3%。今年前11月，全社会用电量累计66772亿千瓦时，同比增长2.5%。

分地区看，11月，东、中、西部和东北地区全社会用电量增速分别为8.5%、10.8%、11%和4.2%，分别比上月提高2.8、3、3.1和0.4个百分点。分行业看，11月，全国制造业用电量3418亿千瓦时，同比增长9.9%。其中，四大高载能行业用电量同比增长10.7%，高技术及装备制造业用电量同比增长11.1%，消费品制造业用电量同比增长5.1%，其他制造业行业用电量同比增长10.1%。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 01 版）

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