依托清洁能源助力脱贫攻坚 用电有保障村民收入涨

“早起干活儿，精神！”早晨7点半，四川省广元市旺苍县尚武镇寨梁村的贫困户万春梅骑着摩托车，来到距家1公里外的大棚，开始整理土地。“你看大棚外面亮晃晃的，样子很怪，光靠上面的‘瓦片’就可以赚钱！”

万春梅说的奇怪的“瓦片”，是大棚的光伏板。2016年，四川省科技厅和旺苍县政府共同出资250万元，在寨梁村建立了首个光伏发电和农业种植相结合的科技项目。

“有了前些年的农网改造工程，再加上这个光伏大棚，我们寨梁村就告别了用电难。”寨梁村党支部书记苟均德说，村里以前冬天还好，一到夏季用电高峰期就经常用电难。对此，万春梅深有感触：“过去一到夏天，村民担心电不够用，就上山砍柴做饭。”

为了帮助村民解决夏天的用电难，寨梁村决定在农网改造基础上，大力发展清洁能源。寨梁村地处河谷，一年光照时间可达到1352个小时，在夏天甚至可以达到每天14个小时。在四川省科技厅的帮助下，寨梁村建起了11个光伏大棚，年发电量可达22.68万千瓦时。“这下不仅满足了本村用电，还可以把多余的电输出去赚钱。”苟均德说。

作为全省第一个“吃螃蟹”的村子，寨梁村实施“光伏+生态农业”的过程也并非一帆风顺，最大的困难是转变村民的意识。在寨梁村，村民祖祖辈辈靠土地获得收入。现在突然要把土地流转出来建设光伏大棚，一些村民起初不太理解。“担心土地流转后粮食没了，收入也没了保障。”尚武镇镇长袁毅回忆，当初为了打消村民的顾虑，村干部挨家挨户去做工作，一笔一笔帮村民算账，“工作笔记都用掉整整两本”。

建大棚容易，但要如何把光伏大棚与贫困户增收相结合？要增收，一定要有产业带动。为此，寨梁村组织全村65户贫困户成立了光伏发电农业专业合作社，在光伏大棚下发展食用菌种植，所获利润按比例进行分配。

“现在这个时节，大棚里新鲜的竹荪正准备上市。”作为项目领办人，寨梁村第一书记张阔生对今年的收益很有信心。他说按照行情，竹荪烘干后，每斤可以卖120元。仅7、8月份，整个合作社的产值就可以达到1.2万元。“再加上我们种植的羊肚菌、银耳等，预计今年大棚食用菌收入可达7万元左右。”除此以外，寨梁村每个贫困户仅靠光伏发电农业专合社，今年就可获得3250元的分红。

依托清洁能源，助力贫困户增收。旺苍县明确提出，全县将大力推进光伏基地项目建设，进一步提高可再生能源发电装机占比。到今年年底，旺苍县将在尚武镇寨梁村、高阳镇双午村、木门镇石川村等村，合理建设分布式光伏电站项目16个，确保每年每人增加收入1000元以上。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 13 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)