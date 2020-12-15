2022年可循环快递包装应用规模将达700万个

本报北京12月14日电 （记者李心萍、赵展慧）日前，国务院办公厅转发国家发展改革委、国家邮政局等八部门《关于加快推进快递包装绿色转型的意见》（以下简称《意见》）。《意见》明确了未来5年的工作目标，并且划分为两个时间节点。到2022年，快递包装领域法律法规体系要进一步健全，基本形成快递包装治理的激励约束机制。制定实施快递包装材料无害化强制性国家标准；电商和快递规范化管理普遍推行，电商快件不再二次包装比例达到85%，可循环快递包装应用规模达700万个，快递包装标准化、绿色化、循环化水平明显提升。到2025年，形成贯穿快递包装生产、使用、回收、处置全链条治理长效机制。电商快件基本实现不再二次包装，可循环快递包装应用规模达1000万个，包装减量和绿色循环的新模式、新业态取得重大进展，快递包装基本实现绿色转型。

《意见》提出，要强化绿色治理，落实快递行业塑料制品禁限要求，推动包装材料从源头减量，淘汰劣质包装，避免过度包装，减少电商快件二次包装。同时，推广可循环快递包装。鼓励相关企业创新技术和商业模式，推行可循环快递包装规模化应用，完善回收基础设施建设，逐步降低运营成本。《意见》还提出，将对绿色包装生产、绿色快递物流和配送体系建设、专业化智能化回收设施建设等项目，在资金、信贷、债券等方面给予支持。同时，加强环保包装材料、智能打包分拣设备等的研发和应用，推动提升快递行业集约化、智能化管理水平。

《 人民日报 》（ 2020年12月15日 14 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)