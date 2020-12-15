暖暖的！新增就业目标提前实现(2020，稳步走向高质量发展②)

12月10日，搬迁群众在贵州省从江县贯洞镇美娥食用菌种植基地采摘木耳。

吴德军摄（人民图片）

11月12日，重庆市永川区，求职学生积极与参与校园双选会的招聘企业负责人交流。陈仕川摄（人民图片）

11月28日，浙江中特智能装备股份有限公司生产车间内，工人在忙碌赶制加工高温高压染色机零部件。

王 正摄（人民图片）

“还缺人！很多工厂机器不停，工人只能两班倒！”“订单在增加，虽然员工扩招了好几拨，还是得加班加点才能完成排单计划！”

从年初疫情突袭愁订单、担心能不能保住员工岗位，到现在招工火热、好多活儿等着人来干，不少行业见证了就业市场向稳转好的暖意。在电子、家电、玩具、家具、自行车等不少领域，招聘用工格外活跃。

就业，就业，就业！疫情冲击下，牢牢稳住就业在中国成为全社会重中之重。从“六稳”到“六保”，就业均居于首位。稳住这个基本，居民就有了收入和消费，经济社会大盘就有了稳定的基石。

政策贴心给力，市场主体顽强突围，劳动者勤劳肯干。今年以来，中国就业形势总体稳定。1-10月份，全国城镇新增就业1009万人，提前完成全年目标任务。10月份，全国城镇调查失业率为5.3%，比9月份又下降0.1个百分点。

活源头，保住上亿市场主体

从街头夫妻小店，到县镇扶贫车间，再到工业园区的现代化厂房，保住大大小小总数过亿的市场主体，就能保住岗位，保住就业。

“今年，我们公司急需进口一批环保印染设备和自动化纺织设备来扩大生产，但进口设备价格高昂，缴纳税款又需要占用大量资金。”广东省普宁市一家织造有限公司业务经理张伟德一度很发愁。

纺织服装是普宁市外贸支柱产业，受海外疫情等因素影响，今年出口形势严峻，不少企业面临这样那样的难题。了解实情后，当地有关部门迅速联合行动，指导企业依法申请、使用和处置减免税设备等，降低运营成本。政策助力，企业争气，自8月以来，普宁纺织服装产品出口已连续3个月企稳回暖。

减税降费、降成本、加强金融扶持，一系列举措带来真金白银的帮扶，更让企业收获宝贵信心。数据显示，前三季度，全国新增减税降费累计达20924亿元。其中，今年出台的支持疫情防控和经济社会发展税费优惠政策新增减税降费13659亿元。前三季度，全国共新设市场主体1845万户，同比增长3.3%。企业稳住了，岗位也就稳住了。

中国就业市场的不俗表现，赢得了国际社会的关注。早在今年3月，路透社就报道称，“中国的就业市场正在呈现复苏迹象”。近日，《华尔街日报》网站刊文指出，中国经济复苏范围扩大，工厂正在雇用更多员工以满足需求。

优服务，保障重点群体就业

1.7亿外出务工农民工，847万高校毕业生。疫情之下，重点群体就业背后有着沉甸甸的数字。在老乡们每一次启程、毕业生们每一次收拾行囊的时候，也有许多人为之奔忙。

“‘包机’上班，还是头一回！”春节过后，云南省昭通市的罗敏乘坐政府包机，顺利地回到了位于浙江嘉兴的汽车零部件公司上班，一路费用全免。“点对点”做好返岗服务，中国各地通过“输出有组织、健康有检测、承运有防护、到达有交接、全程可追溯”的方式，保证农民工“从家门到车门、从车门到厂门”。

作为家庭生计的希望，贫困劳动力的就业更是牵动人心。在湖北，省稳岗就业工作领导小组带领工作专班分赴天津、上海、江苏、浙江等地开展稳岗对接，调研走访企业，推动湖北籍贫困劳动力稳在岗位、稳在企业、稳在当地。截至9月底，全省已外出务工贫困劳动力203.9万人，占去年外出务工人数的107.3%。

在山东，当地聚焦“至少稳定19万中西部贫困劳动力在鲁就业”目标任务，主动对接22个中西部省份，同时将一次性求职创业补贴、企业一次性吸纳就业补贴等政策覆盖面再扩大。截至9月底，山东省吸纳中西部省份贫困劳动力就业20.2万人，已超去年水平。

看全国，截至三季度末，全国外出务工的1.79亿农民工中，贫困劳动力外出务工达2934万人，超过去年总规模。“在各方共同努力下，稳就业政策落地见效，重点群体就业得到较好保障。”人社部副部长李忠说。

拓渠道，就业创业育新机

不久前，“95后”小伙乔象渊获得第四届“中国创翼”创业创新大赛的奖项，收获一份珍贵的认可。两年前毕业时，他放弃在大公司就职的机会，回到家乡西藏开启创业之路。从藏香猪到藏香、菌菇、松茸等农副特产，他和团队先后创立2家公司，让许多藏地好物“飞越”山川。

经历过签订购销合同的喜出望外，也体会过订单被取消时的无奈，还好有政策支持，有市场支撑，他和团队在挑战中一路成长。“困难时期，政府部门帮我们推荐参展、介绍商务洽谈、安排企业培训，帮助是实实在在的。”今年，虽然受疫情影响，但其中一家电商公司销售额已经超过200万元。他和团队已经定下目标：“两家公司都能做到800万元营业额就挺满足，形势不错，我们有信心！”

不仅仅是创新创业，还有试水新职业、灵活就业、兼职副业，新经济新业态的发展，将人们的就业渠道大大拓展开来。

从数字化管理师、电子竞技员，到网约配送员、全媒体运营师，再到互联网营销师、在线学习服务师，去年以来，中国已有3批共38个新职业“呱呱坠地”，不断刷新传统“职业版图”，呼应着蓬勃增长的市场需求。

新业态欣欣向荣，不断释放着新岗位。仅电商这一业态，有报告显示，上半年电商对“直播运营”相关岗位人才需求增幅达47%。发掘新技术带来的就业新潜力，培育适应新业态的政策气候，让更多敢闯敢拼的干事者健步奔跑！

面对全球疫情蔓延以及世界经济严重衰退，中国千千万万劳动者们正努力写下斑斓多彩的就业答卷。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)