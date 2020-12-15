继续保持高位运行 11月中欧班列开行量增64%

本报北京12月14日电 （记者严冰）日前，记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：11月份，中欧班列稳定畅通，继续保持高位运行，开行1238列、运送11.5万标箱，同比分别增长64%、73%，综合重箱率达98.8%。
国铁集团货运部负责人介绍，当前中欧班列运输需求持续旺盛，但受口岸站疫情防控措施加强和境外恶劣天气等影响，部分通道发生班列途中移动缓慢的情况。为此，铁路部门积极采取加强源头调控疏解、加快口岸扩能改造、加强国际协调合作等措施，科学调配口岸能力和运输需求，不停运、不限装，确保了中欧班列的稳定运行、安全畅通。该负责人表示，下一步，铁路部门将密切关注中欧班列运输动态，及时调整运输组织措施，确保中欧班列稳定开行，努力为畅通国内国际双循环做出积极贡献。
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】