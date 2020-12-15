继续保持高位运行 11月中欧班列开行量增64%

本报北京12月14日电 （记者严冰）日前，记者从中国国家铁路集团有限公司获悉：11月份，中欧班列稳定畅通，继续保持高位运行，开行1238列、运送11.5万标箱，同比分别增长64%、73%，综合重箱率达98.8%。

国铁集团货运部负责人介绍，当前中欧班列运输需求持续旺盛，但受口岸站疫情防控措施加强和境外恶劣天气等影响，部分通道发生班列途中移动缓慢的情况。为此，铁路部门积极采取加强源头调控疏解、加快口岸扩能改造、加强国际协调合作等措施，科学调配口岸能力和运输需求，不停运、不限装，确保了中欧班列的稳定运行、安全畅通。该负责人表示，下一步，铁路部门将密切关注中欧班列运输动态，及时调整运输组织措施，确保中欧班列稳定开行，努力为畅通国内国际双循环做出积极贡献。

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