互联网保险有了新规范

为规范互联网保险业务，有效防范风险，保护消费者合法权益，提升保险业服务实体经济和社会民生的水平，日前，银保监会发布实施了《互联网保险业务监管办法》（简称《办法》）。

据了解，《办法》共5章83条，具体包括总则、基本业务规则、特别业务规则、监督管理和附则。重点规范内容包括6大方面：一是厘清互联网保险业务本质，明确制度适用和衔接政策；二是规定互联网保险业务经营要求，强化持牌经营原则，定义持牌机构自营网络平台，规定持牌机构经营条件，明确非持牌机构禁止行为；三是规范互联网保险营销宣传，规定管理要求和业务行为标准；四是全流程规范互联网保险售后服务，改善消费体验；五是按经营主体分类监管，在规定“基本业务规则”的基础上，针对互联网保险公司、保险公司、保险中介机构、互联网企业代理保险业务，分别规定了“特别业务规则”；六是创新完善监管政策和制度措施，做好政策实施过渡安排。

银保监会有关部门负责人表示，随着互联网等技术在保险行业的不断深入运用，互联网保险业务作为保险销售与服务的一种新形态，深刻影响了保险业态和保险监管。互联网保险业务在快速发展的同时也暴露出了一些问题和风险隐患，给行业和监管带来了挑战。《办法》的修订颁布，将有效防范风险，保护消费者合法权益，提升保险业服务实体经济和社会民生的水平。

“当前保险机构从业人员普遍通过微信朋友圈、公众号、微信群、微博、短视频、直播等方式参与互联网保险营销宣传，为规范营销宣传行为、保障市场稳定、促进就业和复工复产，《办法》规定保险机构从业人员经所属机构授权后，可以开展互联网保险营销宣传。《办法》强化了保险机构的主体责任，对从业人员开展互联网保险营销宣传进行了针对性的严格规定。”该负责人说，《办法》明确要求，从业人员应在保险机构授权范围内开展互联网保险营销宣传，从业人员发布的营销宣传内容应由所属保险机构统一制作，从业人员应在营销宣传页面显著位置标明所属保险机构全称及个人姓名、执业证编号等信息。

业内人士表示，互联网保险业务的特点之一是经营突破了地域限制，消费者经常居住地和保险机构所在地不一致是非常普遍的现象。相对于传统保险业务，互联网保险业务借助信息系统的版本管理、系统日志、分级存储等功能，可以更加方便地实现销售行为可回溯，这也为监管部门异地调查取证提供了便利。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)