三亚将建设国际贸易商务区

本报北京12月14日电 （记者徐佩玉）14日，中国贸促会商业行业委员会与海南娜佳实业有限公司签署合作框架协议，将在海南省三亚市共建“中国（三亚）国际贸易商务区”。

中国贸促会商业行业委员会秘书长姚歆接受本报记者采访时表示，商业贸促会将结合海南实际情况，与海南娜佳携手建设六大中心，即中国（三亚）国际贸易会展中心、中华传统好食品（三亚）展示交流中心、中国好礼文化创意商品（三亚）展示交流中心、境外商协会组织落地海南（三亚）自由贸易港一站式服务中心、中国贸促会商业委员会（海南自由贸易港）国际标准化创新中心和中国贸促会商业委员会海南（三亚）自由贸易港服务中心。

“我们将与海南娜佳实业发挥各自优势，为海南自由贸易港建设打造一个示范性的商务区，实现信息、技术、资源的聚集，推动海南自由贸易港建设。”姚歆说。

据悉，此前中国贸促会商业委员会与海南娜佳实业有限公司达成合作备忘录，旨在支持海南自由贸易区和自贸港建设，为海南建设改革开放新高地作出贡献。

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