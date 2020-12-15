累计进口服务3.4万亿美元、每年给全球贸易伙伴增加了1800多万个就业岗位、未来5年有望达2.5万亿美元——前不久，商务部发布的《中国服务进口报告2020》显示，2013年以来，中国服务进口连续7年稳居全球第二，对全球服务进口增长的贡献居世界首位。专家指出，当今世界已进入服务经济时代，服务业开放合作和服务贸易成为国际经贸合作的重要内容。中国服务进口既满足自身需要又惠及全球，未来可期。

服务进口品质高伙伴多

站在模拟的生产线图纸上，一个iPad在手，对准地面上任何画面，都能显示出相应的智能控制场景；体验者戴上VR设备，就可以在虚拟环境下对楼层进行沉浸式导航浏览，促成“无界”交易；通过UPS触屏物流系统，从取件、支付、包裹追踪到开具发票，在UPS的官网微信账号上，中小企业就可以完成跨境物流的各种报关手续，并且支持微信支付……最“聪明”的小黄鸭智能工厂、最“无界”的楼书、最贴心的触屏物流，这些“看不见”的好物都属于服务贸易，在今年第三届进博会服务贸易展区人气旺盛，十分吸睛。

相比有形贸易的商品进出口，服务业和服务贸易具有无形、快速、多样化的特点，包括商业服务、通信服务、教育服务、娱乐文化与体育服务等多个品类。根据商务部近日发布的《中国服务进口报告2020》，中共十八大以来，中国累计进口服务3.4万亿美元，年均增长9.2%，高于同期全球3.7%的平均水平，进口规模稳居全球第二，贡献全球服务进口增长的17.1%，对全球服务进口增长的贡献居全球首位。

中国进口哪些服务？

以旅行、教育、文娱为主体的生活性服务进口向高品质发展，丰富了中国人民的美好生活。十八大以来，旅行进口从1019.8亿美元增至2507.4亿美元，年均增长16.8%，是同期全球增速的3.6倍，占全球旅行进口的比重从7.5%提高至18.0%。中国出境旅游人数2019年达到1.55亿人次。教育方面，中国出国留学人数从2012年的39.9万人增至2019年的66.2万人，已是全球最大留学生生源地，也是美国、加拿大、澳大利亚、日本、韩国、英国等国家的第一大留学生源国。

生产性服务进口稳步提升，推动了中国经济高质量发展。随着5G、云计算、人工智能、大数据等新一代信息技术加速发展并与传统产业深度融合，电信计算机和信息服务进口保持较快增长。2019年，中国电信计算机和信息服务进口268.6亿美元，同比增长13.0%。

从哪些国家进口服务？

中国服务进口伙伴遍及全球。《报告》指出，2019年，中国前十大服务进口来源国分别是美国、日本、澳大利亚、德国、英国、加拿大、韩国、新加坡、俄罗斯和法国，服务进口合计2642.2亿美元，占中国服务进口的52.7%。

“中国经济总量持续增长，国富民强，人们对服务的需求进一步增加，从而使进口服务的规模呈现持续增长的态势。”中国贸促会研究院副院长赵萍接受记者采访时说，“另一方面，服务进口质量提升也是产业和消费双升级带来的结果。”赵萍指出，由于产业升级，中国对知识密集型的服务进口需求大幅上升，进一步加速了产业升级，最终实现高质量发展；由于消费升级，中国对世界各国特色优质服务的需求也在持续增加。

为稳定全球产业链供应链作贡献

服务贸易已成为国际贸易的新引擎。过去10年，全球服务贸易年均增长4.2%，高于货物贸易增速的60%。金融、电信和信息技术服务、商业服务、知识产权使用费等领域的服务贸易，甚至是货物贸易增速的2到3倍。

改革开放以来，中国累计进口服务4.9万亿美元，年均增长16.1%，远高于同期全球 7.2%的平均水平，对全球服务进口增长的贡献率达 9.6%。

中国服务进口快速增长，增加了全球服务业就业岗位。通过持续扩大服务进口，中国为发展中国家提供实实在在的出口市场、发展机会和就业机会。据世界银行及联合国国际劳工组织数据测算，2019年中国服务进口给贸易伙伴提供超过1800万个就业机会。

中国服务进口，更维护了全球产业链供应链稳定。中国服务业快速发展催生了巨大的服务进口需求，为全球产业链供应链提供了广阔而稳定的市场。新冠肺炎疫情全球蔓延以来，中国率先控制住疫情，实现全产业链复工复产，确保全球产业链供应链不在中国“断链”。2020年1-8月，中国新兴服务进口931.6亿美元，同比增长4.2%，为稳定全球产业链供应链作出重要贡献。

“服务经济成为拉动经济增长的新动力。”商务部副部长王炳南指出，以研发、金融、物流、分销、信息通信技术为代表的生产性服务业，已经居于价值链的关键环节；以新基建为支撑、在线服务为代表的服务经济，正在激活各个领域的发展动能，成为经济增长最具活力的部分。

“中国是服务进口增量最大的国家，但是存量上我们还差很远。中国作为第二大服务贸易国，服务进口规模呈现持续增长的态势，必定会为世界经济增长注入强劲动力。”赵萍指出，全球服务贸易相对货物贸易来说目前总体规模较小，市场需求和各国壁垒还非常多。“但是，中国利用经济持续增长、市场规模不断扩大、对全球服务进口需求不断增长的巨大市场优势，有利于打开国门搞建设，推动全球服务贸易增长，另一方面也为服务贸易领域的开放作出了更多探索，有利于推动全球服务贸易领域的开放，促进全球贸易投资自由化。”赵萍说。

搭乘中国服务进口“顺风车”

2020年，中国举办了一系列与服务贸易相关的展会，为全球服务提供商进入中国市场创造更多机会。9月份举行的2020年中国国际服务贸易交易会，吸引了100多个国家及地区的2.2万家企业机构参与，签订协定协议类成果240项。第三届进博会上，专门开设了服务贸易展区，金融服务、酒店服务、物流服务、社区服务等“集结”于此，吸引不少人驻足。

目前，中国已与200多个国家和地区建立了服务贸易往来，同14个国家建立了服务贸易合作机制。“未来，中国会继续主动扩大优质服务进口。”赵萍表示，中国乐见各国搭乘中国服务进口的“顺风车”，各国高质量服务进入更广阔的中国市场，有利于更好地满足中国人民需求，惠及世界人民，增进人类福祉。

商务部《报告》还强调，中国国际化法治化便利化营商环境将更加优化。中国营商环境只有更好，没有最好。未来中国将与各国共同营造开放包容的合作环境，共同开创互利共赢的合作局面。

中国贸促会研究院国际贸易研究部副主任周晋竹指出，中国为服务贸易发展打造越来越开放的营商环境，不仅有利于促进国内经济良性循环，同时中国规模巨大的服务贸易进口市场还有利于带动国际服务贸易快速恢复，将成为各国应对经济下滑、实现经济复苏的重要推动力。

商务部发布最新数据显示，1-10月，中国服务进出口总额37257.8亿元，同比下降16.1%。商务部服贸司负责人解释说：“当前海外疫情持续蔓延，使世界范围内旅行服务进出口继续受到严重影响。剔除旅行服务，1至10月中国服务进出口增长2.3%，进口与去年同期相比基本持平。”商务部服贸司司长陈春江预测：“预计未来5年，中国服务进口规模累计有望达2.5万亿美元，占全球比重将超10%。”

“进口优质的服务是国内消费升级的必然需要，引进服务能力更强、品牌口碑更好、更加本地化的服务，对于未来提升中国服务贸易质量、更好地服务国内产业升级和消费升级、促进经济高质量发展是非常重要的。”赵萍说，“新冠肺炎疫情给中国经济造成了暂时性影响，但中国经济长期向好的基本面没有变，中国人民对美好生活的向往没有变，预计未来中国服务进口将继续保持增长的态势。”

图片说明：

图①：今年服贸会上的智慧医疗机器人。

杜建坡摄（人民视觉）

图②：观众在进博会服务贸易展区波斯魅力馆展台前拍照。

新华社记者 张豪夫摄

图③：德勤公司的“小黄鸭智能工厂”。

新华社记者 王 翔摄

图④：今年9月，位于北京奥林匹克公园中轴景观大道的服贸会展区。

新华社记者 郑 悦摄

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)