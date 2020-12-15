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服务进口有力带动全球经济复苏（开放谈）

张建平

2020年12月15日08:08  来源：人民网－人民日报海外版
 

　　中国正在进入服务业对外开放的新阶段。这体现了中国坚持对外开放基本国策取得的阶段性成果，也展示了中国在全球服务进口方面做出的贡献。服务进口既是中国建设贸易强国、走向高质量发展的需要，也是全球数字经济发展的新动力，中国服务进口将为世界经济复苏和新一轮发展做出新贡献。

　　推动服务贸易发展是中国建设贸易强国的需要，发展服务贸易将成为推进中国高质量发展的重要抓手。中国的货物贸易规模多年位居世界第一，为建设贸易强国打下良好基础。但建设贸易强国同样需要高质量的服务贸易支撑，与世界主要贸易强国对比，中国服务贸易仍有着较大的发展空间。同时，中国政府也一直关注服务贸易发展，从2016年就开始了《服务贸易创新发展试点方案》的推进，并在试点经验及存在问题基础上，于2018年发布了更新版本的深化试点方案。今年8月发布的最新版本《全面深化服务贸易创新发展试点总体方案》中，提出要对标国际标准，逐步取消或放宽服务贸易限制，并促进制造业服务业的进一步融合。其中服务进口惠及国内国际，其重要性日趋提升。

　　从国内角度来看，一方面，中国服务进口的发展能够提高居民生活质量、满足人们对美好生活的向往。随着中国人民收入水平提高，跨境旅游、教育、文化娱乐等生活性服务进口稳步上升，为居民生活性消费提供了更多选择，也促进了国家间的人才流动和文化交流。另一方面，服务进口能够强化国内市场竞争，促进国内服务业发展。中国服务业对经济增长贡献正处于稳步提升阶段，2018年，中国服务业增加值占GDP比重约为52.16%，同年美国服务业约占其GDP比重的80.6%。相比之下，国内服务业仍有较大发展空间，服务进口能够提升国内服务业市场竞争活力，从而提升整体的服务业国际竞争力。

　　从国际角度来看，在中国发展的双循环新格局下，中国的大规模服务消费市场也能为世界经济带来良好支撑。中国的大规模服务进口需求能有效增加全球服务业就业岗位，对全球供应链起到稳定和保障作用。2008年以来，中国进口服务规模年均增长达到11.2%，2019年旅游行业带动就业机会达1800万个。此外，得益于中国高技术产业的快速发展，在疫情影响下数字服务贸易发展势头稳中有进，知识密集型服务进口仍能保持较高增长。在全球疫情蔓延的背景下，2020年中国国际服务贸易交易会的成功举办，提振了市场信心，也给世界传递了积极信号，中国的服务进口仍会支持全球经济发展，有力带动复苏。

　　下一步，中国仍将坚持高水平对外开放，建立全球互惠共赢的合作平台。中国一直积极拓展服务贸易国际合作，与“一带一路”沿线国家和服务贸易伙伴国建立合作机制，进博会、服贸会、广交会等与服务进口相关的展会也在国内陆续举办。预计未来15年，中国进口服务将超过10万亿美元。中国会继续主动扩大优质服务进口，长期为世界经济做出新贡献。

　　（作者为商务部研究院学术委员会副主任、区域经济研究中心主任）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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