英欧贸易谈判进入“加时赛”

英欧领导人13日宣布，双方将继续就以贸易协议为核心的未来关系进行谈判。距离12月31日英国“脱欧”过渡期结束不足三周，英欧能否达成自贸协议再次成为悬念。

英国1月31日正式“脱欧”，随后进入为期11个月的过渡期，双方期待在过渡期内达成贸易协议。9月以来，一个接一个谈判节点过去，英欧在核心问题上仍未取得突破。分析人士认为，目前谈判未破裂说明仍有达成协议的可能，但从谈判难度看，无法达成协议的风险也不容小觑。

渔业问题上，双方矛盾主要集中在欧盟国家渔船在英国海域的准入和配额。

在公平竞争环境方面，欧盟认为英国要想进入4亿多人口的欧盟单一市场需要遵守欧盟规则，要求英国在环境、劳工和社会标准以及国家补贴方面与欧盟保持同步，否则英国企业可能凭借本国更为宽松的监管和过多的国家补贴获取额外竞争优势。

2021年起，英国将退出欧洲单一市场与欧盟关税同盟，不再享受零关税和免配额的贸易待遇。若英欧在过渡期内未能达成贸易协议，双方贸易自2021年起将回到世界贸易组织框架下，需重新实施边检、征收关税，导致贸易成本增加。英国和欧盟企业供应链将面临困扰，货车不得不排长队通关，有的生产商甚至得更换供应商。英国政府已宣布建立边境管控中心，通过先进技术实时监测分析货物和人员入境英国的情况，将“脱欧”可能造成的边境混乱降到最低。

由于贸易协议往往涉及的是货物贸易，因此不管怎样，英国金融服务业都将面临“无协议脱欧”的境地。即便英企能获得欧盟给予非欧盟国家的“对等”待遇，金融服务业在欧盟成员国的准入程度也无法与“脱欧”前相提并论，“对等”待遇还有短期内被欧盟单方面收回的风险。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)