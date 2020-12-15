百元股年内翻两倍 信息技术行业最多

A股市场两极分化趋势明显。一边是*ST刚泰股价持续走低锁定面值退市，一边是百元股阵营不断扩充。据Wind统计，截至12月14日，两市的百元股数量由年初的43只增至143只，数量同比翻了两倍之多。这些百元股有哪些特点？北京商报记者从所属板块、行业分布以及经营情况等多个维度进行了统计。其中，百元股中科创板股票占了近三成。

数量猛增

据Wind统计，以12月14日最新收盘价统计，交易状态下，两市股价超过百元的股票数量有143只。今年初，两市百元股的股票数量仅有43只。计算可知，至12月14日收盘，百元股数量较年初同比翻了两倍多。

另经Wind统计，前一个交易日即12月11日收盘，两市的百元股数量有135只。著名经济学家宋清辉认为，百元股数量大增，从一定程度上反映出当前A股市场的投资热度。

具体来看，百元股阵营中，股价大多集中在100-200元/股的区间范围内。经北京商报记者统计，这一区间范围内的百元股数量有102只，占百元股总数量的71.33%。其余41只个股股价则在200元以上，其中财富趋势、兆易创新、三人行等个股最新收盘价均在200元以上。

据Wind显示，今年初，仅贵州茅台、长春高新、卓胜微3股的每股股价超300元。截至12月14日，每股股价超300元的股票数量已扩至14只，华峰测控、安集科技、金山办公、迈瑞医疗、长春高新、石头科技等均在列。

40股来自科创板

据Wind统计，143只百元股中，主板、创业板以及中小板的企业数量分别为50家、39家、14家，其余40股则是科创板股。

经计算，百元股中，科创板股票数量占百元股数量的比例为27.97%。

40只科创板百元股中，石头科技以976.41元/股的价格位居科创板“一哥”位置，思瑞浦、康希诺分列科创板百元股的第二、第三位，分别对应的收盘价为444.98元/股、416.4元/股。

另经统计，在股价超300元的14股中，科创板股票占了6个名额。

仅运行一年多的时间，科创板股票就酝酿了40只百元股，足以可见，百元股出现“年轻化”趋势。

经Wind统计，按照上市日期进行统计，143只百元股中，有84股为2018年以来上市的股票，占比约58.74%。而今年上市的股票就有51股，占百元股的比例约35.66%。其中金丹科技、公牛集团均系今年上市的股票。据统计，百元股中，今年上市的科创板股有25只。

信息技术股占50个席位

百元股来自哪些领域？北京商报记者通过统计发现，百元股最密集的行业为信息技术行业。

据Wind统计，按照所属Wind行业进行划分，143只百元股分属于医疗保健、信息技术、日常消费、可选消费、金融、工业、材料等七大领域。

整体来看，信息技术行业的公司系百元股的主力军。经统计，有50家公司属于信息技术行业，占百元股数量的比例约34.97%。

除信息技术业外，所属医疗保健的百元股数量也不少。百元股中，属于医疗保健行业的个股有35家。其中迈瑞医疗、康泰医学、南微医学、心脉医疗等公司均属于医疗保健行业。

据统计，两市前20名的百元股中，信息技术行业占了8个名额，医疗保健行业的企业则有6个席位。

134股三季报盈利

在投融资专家许小恒看来，多数百元股均有业绩做支撑。

据Wind统计，百元股中，有134只个股今年前三季度实现的归属净利润保持盈利，占百元股的比例约93.71%。从归属净利润增幅上来看，今年三季报归属净利润盈利的134只百元股中，有114只个股出现同比增长的情形。

Wind显示，中微公司、盐津铺子、三人行等34只个股今年前三季度实现的归属净利润同比增长幅度在100%以上，东方生物、硕世生物、韦尔股份、康泰医学、英科医疗5股今年前三季度的归属净利润同比增幅则超10倍之多。

圣湘生物的业绩增幅更是超百倍。财务数据显示，今年前三季度圣湘生物实现的归属净利润约20.13亿元，同比增长10702.39%。

证券市场评论人布娜新认为，部分高价股可能存在资金借助热门题材大举炒作的意味，因此投资者需对市场中的高价股保持一定的理性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)