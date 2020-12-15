人民网>>财经

百元股年内翻两倍 信息技术行业最多

刘凤茹

2020年12月15日08:15  来源：北京商报
 

　　A股市场两极分化趋势明显。一边是*ST刚泰股价持续走低锁定面值退市，一边是百元股阵营不断扩充。据Wind统计，截至12月14日，两市的百元股数量由年初的43只增至143只，数量同比翻了两倍之多。这些百元股有哪些特点？北京商报记者从所属板块、行业分布以及经营情况等多个维度进行了统计。其中，百元股中科创板股票占了近三成。

　　数量猛增

　　据Wind统计，以12月14日最新收盘价统计，交易状态下，两市股价超过百元的股票数量有143只。今年初，两市百元股的股票数量仅有43只。计算可知，至12月14日收盘，百元股数量较年初同比翻了两倍多。

　　另经Wind统计，前一个交易日即12月11日收盘，两市的百元股数量有135只。著名经济学家宋清辉认为，百元股数量大增，从一定程度上反映出当前A股市场的投资热度。

　　具体来看，百元股阵营中，股价大多集中在100-200元/股的区间范围内。经北京商报记者统计，这一区间范围内的百元股数量有102只，占百元股总数量的71.33%。其余41只个股股价则在200元以上，其中财富趋势、兆易创新、三人行等个股最新收盘价均在200元以上。

　　据Wind显示，今年初，仅贵州茅台、长春高新、卓胜微3股的每股股价超300元。截至12月14日，每股股价超300元的股票数量已扩至14只，华峰测控、安集科技、金山办公、迈瑞医疗、长春高新、石头科技等均在列。

　　40股来自科创板

　　据Wind统计，143只百元股中，主板、创业板以及中小板的企业数量分别为50家、39家、14家，其余40股则是科创板股。

　　经计算，百元股中，科创板股票数量占百元股数量的比例为27.97%。

　　40只科创板百元股中，石头科技以976.41元/股的价格位居科创板“一哥”位置，思瑞浦、康希诺分列科创板百元股的第二、第三位，分别对应的收盘价为444.98元/股、416.4元/股。

　　另经统计，在股价超300元的14股中，科创板股票占了6个名额。

　　仅运行一年多的时间，科创板股票就酝酿了40只百元股，足以可见，百元股出现“年轻化”趋势。

　　经Wind统计，按照上市日期进行统计，143只百元股中，有84股为2018年以来上市的股票，占比约58.74%。而今年上市的股票就有51股，占百元股的比例约35.66%。其中金丹科技、公牛集团均系今年上市的股票。据统计，百元股中，今年上市的科创板股有25只。

　　信息技术股占50个席位

　　百元股来自哪些领域？北京商报记者通过统计发现，百元股最密集的行业为信息技术行业。

　　据Wind统计，按照所属Wind行业进行划分，143只百元股分属于医疗保健、信息技术、日常消费、可选消费、金融、工业、材料等七大领域。

　　整体来看，信息技术行业的公司系百元股的主力军。经统计，有50家公司属于信息技术行业，占百元股数量的比例约34.97%。

　　除信息技术业外，所属医疗保健的百元股数量也不少。百元股中，属于医疗保健行业的个股有35家。其中迈瑞医疗、康泰医学、南微医学、心脉医疗等公司均属于医疗保健行业。

　　据统计，两市前20名的百元股中，信息技术行业占了8个名额，医疗保健行业的企业则有6个席位。

　　134股三季报盈利

　　在投融资专家许小恒看来，多数百元股均有业绩做支撑。

　　据Wind统计，百元股中，有134只个股今年前三季度实现的归属净利润保持盈利，占百元股的比例约93.71%。从归属净利润增幅上来看，今年三季报归属净利润盈利的134只百元股中，有114只个股出现同比增长的情形。

　　Wind显示，中微公司、盐津铺子、三人行等34只个股今年前三季度实现的归属净利润同比增长幅度在100%以上，东方生物、硕世生物、韦尔股份、康泰医学、英科医疗5股今年前三季度的归属净利润同比增幅则超10倍之多。

　　圣湘生物的业绩增幅更是超百倍。财务数据显示，今年前三季度圣湘生物实现的归属净利润约20.13亿元，同比增长10702.39%。

　　证券市场评论人布娜新认为，部分高价股可能存在资金借助热门题材大举炒作的意味，因此投资者需对市场中的高价股保持一定的理性。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道”　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正　　编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】

财经

银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显　　新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】

财经

统计局：11月份CPI同比降0.5% 环比降0.6%　　人民网北京12月9日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，2020年11月份，全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，环比下降0.6%。1—11月，全国居民消费价格比去年同期上涨2.7%。 国家统计局城市司高级统计师董莉娟…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved