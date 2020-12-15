疫情反弹又遇禽流感 日韩经济遭遇双重打击

果然，秋冬才是防疫的大考，不幸的是，日韩在这一点上均没能通过考验——同一天，两国单日新增确诊病例均创下新高，更让人头疼的是，高致病性的禽流感病例也再度出现，引发民众对于禽流感疫情持续扩散的担忧。对于经济刚有起色的日本和韩国而言，这绝不是一个可以掉以轻心的信号。

新冠疫情卷土重来，禽流感又来“添乱”。当地时间13日，日本滋贺县政府证实，东近江市一家养鸡场检测出H5亚型高致病性禽流感病毒。滋贺县由此成为日本47个都道府县中第10个出现禽流感的地方。根据新华社的报道，日本今冬第一起禽流感病例11月初出现在香川县，随后福冈、兵库、宫崎、奈良、广岛、和歌山、大分也出现疫情。这些县主要集中在日本西部。

同一天，韩国南部全罗南道灵岩郡的两家养鸭场也检测出两例H5N8型禽流感病例，事发地位于首都首尔以南384公里处。据了解，这是韩国今冬出现的第11例和第12例高致病性禽流感病例。韩国总理丁世均11日说，目前正是遏制禽流感疫情向全国扩散的“关键节点”。韩国农林畜产食品部发布的数据显示，截至11日，韩国已扑杀染疫养殖场440多万只家禽。

所有的坏事似乎都赶在了这一天。据日本媒体13日报道，最近的统计数据显示，日本单日新增确诊病例达到3041例，为当地疫情暴发以来新高。韩国中央防疫对策本部13日也通报说，截至当天0时，韩国单日新增确诊病例1030例，是当地疫情暴发后首次过千。为此，韩国将加大筛查力度，从14日开始在首都圈地区分阶段新设150多个新冠临时筛查所，扩大筛查范围。

疫情对经济的冲击仍是外界关注的焦点。根据共同社的报道，当地时间13日下午，针对是否将暂停东京都和名古屋旅游补贴项目“Go To Travel”这一问题，日本首相菅义伟在官邸与经济再生担当相西村康稔、厚生劳动相田村宪久、官房长官加藤胜信进行了磋商。在这之后，西村在官邸对媒体表示，将继续就此事与地方政府展开协调。

曾经的“Go To Travel”承载着的是对当地经济的提振，但随着疫情的反弹，这一项目很明显已经无法进行。目前，日本疫情热点地区北海道和大阪已经被排除在“Go To Travel”之外。由于新冠疫情仍在这两个城市蔓延，日本中央政府正在考虑扩大限制措施。

辽宁大学国际关系学院副教授李家成表示，日本疫情防控措施无法落实到位，日本国民也并没有因为疫情的严重而减少外出。如果疫情一直这样下去的话，很可能会影响到明年的东京奥运会。对日本来说，一方面是内循环起不来，另一方面外国游客也进不去，想通过奥运会提振经济的期待也会化为泡影，既有近忧，又有远虑。

菅义伟的支持率已经率先有了反应。日本媒体14日发布的民意调查结果显示，菅义伟政府最新支持率为40%，比11月7日的民调结果下跌17个百分点；不支持率则从36%上升至49%。《每日新闻》报道，这是日本新政府9月组建以来不支持率首次超过支持率。

同样的情况也在韩国上演。自11月以来，韩国多次上调防疫响应级别，目前首都圈和其他地区处于2.5级和2级。韩国总统文在寅称，韩国正遭遇自疫情出现以来“最大危机”，若不能控制蔓延，只能将防疫响应级别调至最高级3级。防疫响应级别上调至3级意味着经济将再度停摆——禁止10人以上聚集，电影院、体育场等关闭，学校停止线下授课，大部分机构采取居家办公，公共交通减少运力等。

韩国智库开发研究院此前发布报告称，疫情第三波大流行，将让经济再陷低迷，以服务业为主的内需将疲软。韩国统计厅提到，49.7%的受访者称疫情导致失业或严重影响收入水平。

不过，李家成也提到，比较幸运的一点在于韩国民众对疫情的防控配合度相对较高，如果几周之内防疫措施到位的话可能会有反转。另外虽然韩国有购买疫苗的计划，但特朗普已经明确表示了美国的疫苗优先，韩国疫苗能不能到位还难说。此外疫苗的运输及接种也都是问题，整体而言疫苗只能是利好，但还是要以防控为主。此前有评级机构调高了韩国今年整体的经济增长率，但眼下韩国疫情已经十分严重，对经济的抑制也可能非常明显。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)