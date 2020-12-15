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社科院发布2021年《经济蓝皮书》

明年GDP增速或近8% 消费拉动增长作用更强

2020年12月15日08:22  来源：经济参考报
 

　　由中国社会科学院主办的2021年《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会12月14日在京举办。蓝皮书指出，2020年我国实现了疫情防控和经济社会发展双胜利，成为全球唯一实现正增长的主要经济体。随着全球经济增长预期改善和市场环境稳定，中国宏观经济仍将持续稳定回升。预计2021年中国经济增长7.8%左右。其中，社会消费品零售总额有望实现4%至5%的增长，消费拉动经济增长的作用将进一步加强。中国社科院工业经济研究所党委书记、副所长李雪松发布蓝皮书时表示，我国经济初步恢复常态表现在六个方面：一是主要经济指标持续恢复，产品和行业增长面扩大。二是保护市场主体取得预期成效，产业链供应链基本稳定。三是脱贫攻坚整体进展较好，全面脱贫目标已圆满完成。四是稳就业保民生举措成效明显，城镇新增就业达到预期水平。五是新旧动能转换加快，经济增长新动能显著增强。六是改革开放步伐明显加快，发展活力持续提升。

　　不过，中国社会科学院党组成员、学部委员蔡昉也指出，还有一些薄弱环节制约经济复苏。三产复苏相对滞后，消费和收入复苏相对滞后，需求侧的恢复相对于供给侧也有滞后的表现。“因此，我们要解决供给侧和需求侧的平衡问题、相互促进问题。”

　　业内指出，做好2021年的经济工作，要坚持稳中求进工作总基调，以改革创新为根本动力，既要深化供给侧结构性改革，以深化供给侧结构性改革为主线，也要注重需求侧改革，多用改革的办法扩大消费需求，形成需求牵引供给，供给创造需求的更高水平动态平衡，提高国民经济体系整体效能。

　　“展望2021年，受今年经济增长基数较低的影响，同时考虑到宏观调控的跨周期设计与调节以及国内外的不确定性，预计2021年中国经济增长7.8%左右。”李雪松说。

　　此外，蓝皮书称，预计2020年四季度社会消费品零售总额将实现3%左右的增长；在2020年全年较低基数的基础上，2021年社会消费品零售总额有望实现4%至5%的增长，消费拉动经济增长的作用将进一步加强。

　　值得一提的是，蓝皮书指出，国际组织近期纷纷上调2021年全球经济增长预期，对中国经济表现的预期显著好于全球平均水平。其中，国际货币基金组织、世界银行、经济合作与发展组织三大国际组织对于2021年中国GDP增速预测值分别为8.2%、6.9%、6.8%，高于全球平均水平3.0个、2.7个、1.6个百分点，表明全球对中国经济增长有充分信心。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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