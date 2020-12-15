数字人民币试点提速 产业链机会持续显现

支付系统业务统计

资料来源：Wind，中国人民银行，财信证券

继深圳市数字人民币红包试点之后，苏州市大规模的数字人民币红包试点12月11日正式启动。在本次试点中，电商线上场景支付、离线钱包支付等“首单”纷纷落地。接受《经济参考报》记者采访的业内人士表示，数字人民币的试点城市、应用场景等未来将进一步扩展和丰富，更多机构将参与到整体的生态体系建设中。中长期来看，数字人民币未来落地或对银行IT系统、支付机构、终端受理环境等产生影响，相关产业链环节也将受益。

场景应用将进一步丰富

伴随着数字人民币试点的有序开展，更多相关行业和企业浮出水面。中国人民银行副行长范一飞此前撰文称，从M0（现金）的发行模式看，应由商业银行承担向公众兑换数字人民币的职能。为确保数字人民币系统的安全性和稳定性，要审慎选择在资本和技术等方面实力较为雄厚的商业银行作为指定运营机构，牵头提供数字人民币兑换服务。以此次苏州试点为例，共有工、农、中、建、交、邮储六家商业银行作为运营机构参与。

金融行业资深分析师王蓬博表示，对于产业链各方来讲，数字人民币的发展将推动商业银行现有业务降本提效，促进商业银行进一步加大系统研发投入。财信证券也认为，央行关于数字人民币的发行和运营思路愈发清晰，商业银行也必将把握市场重新分配的机会，在市场竞争中掌握先机。

值得注意的是，目前中国人民银行数字货币研究所与多家机构达成战略合作，共同推进数字人民币试点测试生态体系建设，包括京东数科、滴滴出行、国网雄安金融科技集团以及拉卡拉、银联商务等。王蓬博表示，未来这些战略合作企业将成为第一批数字人民币落地的受益企业。

“我们目前正在苏州、成都、深圳和雄安开展数字人民币受理商户的拓展。”拉卡拉相关负责人介绍说，在数字人民币试点中，拉卡拉为商户提供技术支持及数字人民币基础知识和受理流程的培训。业内人士也表示，数字人民币未来的普及将推动受理终端和环境的智能化升级，并带来更多场景应用及服务的创新。

另外，第三方支付机构的电子钱包也和数字人民币存在合作机会。按照范一飞的阐述，作为指定运营机构的商业银行与其他商业银行及相关机构一起，在人民银行监管下承担数字人民币的流通服务并负责零售环节管理，实现数字人民币安全高效运行，包括支付产品设计创新、场景拓展、市场推广、系统开发、业务处理和运维等服务。

王蓬博也说，对于第三方支付机构而言，由于数字人民币的货币属性和第三方支付机构的钱包账户属性本身并不冲突，因此两者更多的还将会是合作的关系。不过，数字人民币的可控匿名性极有可能使第三方支付机构丧失部分用户及交易信息优势，从而影响其针对金融机构的风险管理服务。

产业链多环节迎机遇

机构和业内专家认为，从中长期来看，产业链诸多环节将从中受益，包括上游的安全加密和KYC认证等企业、中游的银行IT架构改造和支付企业、下游的POS机和ATM机等终端以及与硬件钱包建设和手机APP钱包设计相关企业都将迎来机遇。

川财证券研究所所长陈雳表示，随着试点继续扩大，数字人民币从试点到落地料将更快。数字人民币必然会对银行的技术水平提出更高的要求，银行IT体系将面临重建，银行IT龙头也更容易从中受益。同时，数字人民币作为M0的替代，现金交易将更多转为线上交易，交易量有所放大，支付交易环节厂商和数字货币安全认证厂商将会从中受益。

不少业内专家提醒，数字人民币目前仅在试点阶段，谨防概念炒作。前海开源基金首席经济学家杨德龙指出，对于数字货币不能炒概念，投资数字货币相关个股，短期走势都是概念，中期要看有没有应用场景，长期要看有没有落实到投资业绩上。

公开信息显示，格尔软件、恒生电子、飞天诚信、金冠股份等公司已明确表示，不涉及央行数字货币业务。还有一些公司对此“避而不谈”，面对投资者提问未进行正面回复。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)