“第十一届深圳地产资信10强“发布

12月8日,工、农、中、建四大国有银行深圳市分行及中地会等机构联合正式公布“第十一届(2020年度)深圳地产资信10强”名单,“资 信”地产金融峰会在深圳成功召开,峰会主题:“稳健发展双循环下的房地产市场”。万科、中海、佳兆业、金地、卓越、绿景、华润、宝能、星河、鸿荣源等10家总部设在深圳的全国性代表房企上榜(排名不分先后)。

中地会理事长、评审会秘书长、中思拓研究院院长徐静在峰会上表示,在双循环构建新发展格局的要求下,深圳银企始终坚持稳健发展,促进住房消费健康发展,在聚焦主业的基础上,大力支持科创产业发展,投身于租赁房和城市更新建设,为深圳先行示范区的发展做出了巨大贡献。

“十四五”规划建议中提出,推动金融、房地产同实体经济均衡发展,实现上下游、产供销有效衔接,促进农业、制造业、服务业、能源资源等产业门类关系协调。促进住房消费健康发展。十九年来,地产资信评审大力推动房地产业保持平稳健康可持续发展,推动房地产金融业主动适应国家政策要求。“深圳资信10强”是全国银企合作的典范,也是资信领先的标杆,未来的银企合作也将立足促进住房消费健康发展。

峰会上,有银行领导表示,多年来,“深圳资信10强”房企,通过持续不断的创新发展,在推动城市建设、新型城市化发展以及财务盈利、业务创新等方面都走在了市场的前列;同时,行业地位和社会影响力等方面持续提升,赢得了市场的广泛赞誉。还有银行领导表示,在经济内循环背景下,金融、房地产与实体经济缺一不可;房地产市场的稳健发展是保障各项改革落地和推进的基础,是实现双循环发展格局的重要工作之一。

峰会上,国家发改委城市和小城镇中心原主任李铁应邀就“从内循环看我国未来房地产发展趋势”主讲时表示,未来房地产转型发展方面,建议重在提高质量,重视新增需求。注重传统住宅建设要适应消费型住宅的变化,不再是单一的居住功能;注重长寿时代对地产的影响;文旅地产开发,要有效利用资源,减少投资浪费;加快房地产智慧化的探索,提高房地产质量。

“红名单”上房企十几年稳健发展非单纯规模领先者

“深圳地产资信10强”是工、农、中、建四大国有深圳市分行每年联合公布的“红名单”,与四大行广东省分行每年公布的“广东地产资信20强”名单,组成了全国房地产业的引领者。19年来,地产资信评审对健全房地产金融信用体系,营造公平诚信的市场和社会环境,具有深远意义。

中地会理事长徐静在峰会上说,评审一直强调,一时的销售业绩和规模,不代表企业真正的可持续发展能力。近期,国企名企信用债暴雷,也反映了这一点。深圳和广东房企作为全国房地产发展的领头羊,资信优势显著,近20年的发展历程中,与上下游、产供销有效衔接,推动了相关产业的快速发展。

19年来,地产资信评审不惟规模,强调规范稳健发展,并以30余项财务指标为基础组成近百项评审指标,构建起完善的评审标准,积极响应国家政策并走在监管要求的前面。注重以资信优质标准,实现银企强强合作,实现稳健共赢发展,得到企业的广泛重视。

本届“资信10强”企业中,万科、中海、金地、卓越等4家企业已至始蝉联11届,佳兆业、华润实至名归入选。总体上看,“资信10强”企业十几、二十年来保持稳健发展,建立了广泛的全国影响力。

始终是金融机构合作共赢伙伴合力推动相关产业快速发展

“深圳地产资信10强”由四大行深圳市分行联合评定,是企业整体财务状况、运营成本效率、综合发展效能、产品创新能力和社会价值等的综合评价,是对企业信用和诚信建设的权威背书。

除了主业房地产,“资信10强”目前成为多个领域发展的先行者,投身于养老产业、住宅租赁等民生领域和文化和旅游等城市文化建设。峰会上,有关银行领导说,一些房地产行业的合作伙伴已经与我们在创新孵化场地和投资转型升级方面打造了先行范例,未来期待与资信10强企业伙伴精诚合作。

未来,有银行表示,将在利益统筹等领域积极创新金融产品,通过提供全周期的综合金融服务,助力先行示范区打造美好城市典范。

从体量向高质量发展培育合作竞争新优势

今年7月,一年一度的“资 信”地产峰会在广州成功召开,工、农、中、建四大国有银行广东省分行及中地会等机构联合公布“第十九届(2020年度)广东地产资信20强”名单,保利、碧桂园、雅居乐、奥园、龙光、合生创展、华发等20家广东本土成长起来的全国性优质房企获评。四大行广东省分行分管行长一致表态,在城市更新领域,将持续加大信贷资源投入,积极创新金融产品,给予各资信强企大湾区城市更新项目全周期、一揽子的金融支持,助力大湾区产业结构升级、城镇化发展以及宜居宜业优质生活圈建设。同时认为,突如其来的疫情环境下,资信企业仍实现了规模、效益的稳健发展并获得“资信”殊荣,格外有意义,彰显了“资信”才是检验企业持续发展能力的核心标准。

作为联合评审的“红名单”,“深圳地产资信10强”和“广东地产资信20强”评审,多年来成就了一份影响全国房地产金融业的权威榜单,得到各相关部门、投资机构、各大房企集团及社会各界的广泛重视,汇集了众多全国房地产领军企业。

李铁主任在峰会演讲时说,虽然疫情会导致断崖式下跌,但也会出现报复性反弹;长期看,政策不发生根本变化,房价涨幅有限;地产郊区化是必然趋势,中心城市周边小城市有发展潜力;要注意产业在空间上的变化、交通格局变化、改革进程等对未来房地产发展的影响。

峰会上,徐静院长介绍,中思拓研究院作为20年资信评审和银企资信合作孵化出来的一颗种子,希望通过它的创新未来能帮助银企形成更多新的增长点、增长极,打造未来发展新优势。凌俊副院长为深圳银企演示了中思拓数据平台。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)