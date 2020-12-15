国家统计局：11月份国民经济恢复态势持续显现

人民网北京12月15日电 （杨曦）国家统计局今日发布的宏观经济数据显示，11月份，各地区各部门全面贯彻落实党的十九届五中全会精神，深入推进统筹疫情防控和经济社会发展工作，着力落实“六稳”“六保”任务，工业服务业继续回升，投资消费不断改善，就业物价总体平稳，基本民生保障有力，国民经济持续稳定恢复。

工业生产保持较快增长，装备制造业和高技术制造业增势良好

11月份，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比10月份加快0.1个百分点；环比增长1.03%。1-11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.3%，比1-10月份加快0.5个百分点。11月份，分经济类型看，国有控股企业增加值同比增长5.9%；股份制企业增长6.8%，外商及港澳台商投资企业增长8.3%；私营企业增长6.8%。分三大门类看，采矿业增加值同比增长2.0%，制造业增长7.7%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长5.4%。11月份，装备制造业和高技术制造业增加值同比分别增长11.4%、10.8%，分别快于规模以上工业4.4、3.8个百分点。

1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额50124亿元，同比增长0.7%，增速年内首次由负转正。其中10月份规模以上工业企业实现利润总额同比增长28.2%。11月份，中国制造业采购经理指数为52.1%，连续9个月位于临界点以上，为年内高点。

服务业进一步恢复，服务业商务活动指数位于较高景气区间

11月份，全国服务业生产指数同比增长8.0%，比10月份上升0.6个百分点。1-11月份，服务业生产指数同比下降0.7%，降幅比1-10月份收窄0.9个百分点。从主要行业看，11月份，批发和零售业，租赁和商务服务业生产指数同比分别增长6.5%、3.6%，均比10月份上升1.8个百分点。11月份，服务业商务活动指数为55.7%，比10月份上升0.2个百分点。从行业情况看，铁路运输、航空运输、电信广播电视卫星传输服务、金融业等行业商务活动指数位于60.0%以上高位景气区间。从市场预期看，服务业业务活动预期指数为61.1%，连续5个月位于61.0%以上高位景气区间。

1-10月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长0.3%，增速年内首次由负转正；其中，信息传输、软件和信息技术服务业营业收入增长13.0%。

市场销售持续回暖，消费升级类商品销售快速增长

11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点；环比增长1.31%。1-11月份，社会消费品零售总额351415亿元，同比下降4.8%，降幅比1-10月份收窄1.1个百分点。11月份，按经营单位所在地分，城镇消费品零售额34072亿元，同比增长4.9%；乡村消费品零售额5442亿元，增长5.6%。按消费类型分，餐饮收入4980亿元，同比下降0.6%；商品零售34534亿元，增长5.8%，连续5个月正增长。消费升级类商品销售快速增长。11月份，通讯器材类、化妆品类、金银珠宝类商品同比分别增长43.6%、32.3%、24.8%。网上零售持续增加。1-11月份，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，比1-10月份加快0.6个百分点；其中，实物商品网上零售额增长15.7%，占社会消费品零售总额的比重为25%。

固定资产投资继续回升，民间投资增速年内首次转正

1-11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.6%，比1-10月份加快0.8个百分点；11月份环比增长2.8%。分领域看，基础设施投资同比增长1.0%，比1-10月份加快0.3个百分点；制造业投资下降3.5%，降幅比1-10月份收窄1.8个百分点；房地产开发投资增长6.8%，比1-10月份加快0.5个百分点。全国商品房销售面积150834万平方米，同比增长1.3%，1-10月份为同比持平；商品房销售额148969亿元，增长7.2%，比1-10月份加快1.4个百分点。分产业看，第一产业投资同比增长18.2%，比1-10月份加快0.9个百分点；第二产业投资下降0.7%，降幅比1-10月份收窄1.4个百分点；第三产业投资增长3.5%，比1-10月份加快0.5个百分点。民间投资增长0.2%，增速年内首次转正。高技术产业投资同比增长11.8%，比1-10月份加快2.1个百分点；其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长12.8%、10.0%。高技术制造业中，医药制造业、计算机及办公设备制造业投资分别增长27.3%、20.4%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资分别增长32.2%、17.5%。社会领域投资同比增长11.2%，其中卫生、教育投资分别增长26.1%、13.9%。

货物进出口增长较快，贸易结构不断改善

11月份，货物进出口总额30919亿元，同比增长7.8%。其中，出口17995亿元，增长14.9%；进口12924亿元，下降0.8%。进出口相抵，贸易顺差5071亿元。1-11月份，货物进出口总额290439亿元，同比增长1.8%。其中，出口161291亿元，增长3.7%；进口129148亿元，下降0.5%。贸易结构调整优化。1-11月份，机电产品出口同比增长5.4%，占出口额的59.3%，发挥了出口支柱作用。一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.9%，比上年同期提高0.8个百分点。民营企业进出口占进出口总额的比重为46.4%，比上年同期提高4个百分点。

城镇调查失业率连续下降，就业形势总体稳定

1-11月份，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%。11月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比10月份下降0.1个百分点，连续4个月下降；其中25-59岁人口调查失业率为4.7%，下降0.1个百分点。31个大城市城镇调查失业率为5.2%，比10月份下降0.1个百分点。11月份，全国企业就业人员周平均工作时间为46.9小时。

居民消费价格同比下降，工业生产者出厂价格降幅收窄

11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%，10月份为上涨0.5%；环比下降0.6%。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比1-10月份回落0.3个百分点。分类别看，11月份，食品烟酒价格同比下降0.7%，衣着下降0.3%，居住下降0.6%，生活用品及服务价格持平，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐上涨1.0%，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨2.5%。在食品烟酒价格中，猪肉下降12.5%，粮食上涨1.4%，鲜果上涨3.6%，鲜菜上涨8.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与10月份持平。

11月份，全国工业生产者出厂价格同比下降1.5%，降幅比10月份收窄0.6个百分点；环比上涨0.5%。工业生产者购进价格同比下降1.6%，降幅比10月份收窄0.8个百分点；环比上涨0.7%。1-11月份，全国工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格同比分别下降2.0%、2.5%。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，总的来看，11月份国民经济继续保持恢复态势，“六稳”“六保”任务落实取得新成效。同时也要看到，受疫情反弹影响，世界经济恢复艰难，不稳定性不确定性增多；国内经济恢复进程中新老问题交织，结构性矛盾凸显，推动经济持续回升仍面临不少挑战。下阶段，要深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，按照党中央、国务院决策部署，坚持新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，加快构建新发展格局，持续扩大有效需求，着力畅通经济循环，确保完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：杨曦、刘阳)