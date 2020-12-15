国家统计局：中国经济具有强大韧性和潜力

人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保障也得到加强。

具体看，表现在一下几个方面：

第一，三大产业生产形势较好。粮食生产喜获丰收。全年粮食产量达到1.34万亿斤，同比增长0.9%，连续6年稳定在1.3万亿斤以上。工业生产小幅加快。11月份，规模以上工业增加值同比增长7%，比上月加快0.1个百分点。服务业生产继续保持较快增长。11月份，服务业生产指数同比增长8%，比上月加快0.6个百分点。

第二，三大需求继续回升。消费市场销售继续恢复，11月份社会消费品零售总额同比增长5%，增速比上个月加快0.7个百分点。1-11月份，固定资产投资增长2.6%，增速比1-10月份加快0.8个百分点。进出口增长保持较快增长，11月份进出口同比增长7.8%，增速比上个月加快3.2个百分点。

第三，市场主体活力在增强。放管服改革成效继续显现，市场主体快速增加。目前看，今年以来新增市场主体同比继续保持两位数增长。还有企业效益在改善，前10个月，规模以上工业企业利润同比增长0.7%，年内首次由负转正。企业的市场预期在改善。11月份制造业PMI为52.1%，非制造业商务活动指数为56.4%，均为年内新高。

第四，就业民生保障有力。调查失业率继续下降。11月份，城镇调查失业率比上月继续回落0.1个百分点，已经接近上年同期水平。其中，就业主体人群的调查失业率为4.7%，也比上月回落0.1个百分点。食品价格还是在继续回落，11月份保供稳价的成效继续显现。11月份食品价格同比下降2%，其中猪肉价格同比下降12.5%，这有利于民生保障。脱贫攻坚取得重大胜利，全国832个国家级贫困县全部实现了脱贫摘帽。

付凌晖强调，面对前所未有的疫情冲击，我国经济持续恢复是中国经济具有强大韧性和潜力的集中体现，这得益于党中央的坚强领导，得益于一系列有力有效的统筹疫情防控和经济社会发展政策，也得益于改革开放和创新战略的推进。

“但是也要看到，进入秋冬季以来，外部疫情再次出现反弹，世界经济处于疫情冲击和经济恢复的角力之中，不稳定不确定因素还比较多。国内经济恢复仍处在恢复进程之中，一些新情况、老问题相互交织，结构性矛盾凸显，夯实经济稳定、持续发展的基础还需要加力。下一阶段，要巩固拓展疫情防控和经济社会发展的积极成效，继续落实‘六稳’‘六保’任务，继续扩大有效需求，着力畅通经济循环，促进经济持续健康发展。”付凌晖说。

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