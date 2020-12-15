物价稳定！11月全国CPI年内首次下降

随着经济复苏，居民消费价格指数（CPI）从年初“破5”一路涨幅下降，甚至在11月出现了年内首次下降情况。根据12月15日国家统计局发布数据，11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%，10月份为上涨0.5%；环比下降0.6%。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比1-10月份回落0.3个百分点。

分类别看，11月份，食品烟酒价格同比下降0.7%，衣着下降0.3%，居住下降0.6%，生活用品及服务价格持平，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐上涨1.0%，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨2.5%。在食品烟酒价格中，备受关注的猪肉价格持续下降，降幅达12.5%，粮食上涨1.4%，鲜果上涨3.6%，鲜菜上涨8.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与10月份持平。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)