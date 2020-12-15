物价稳定！11月全国CPI年内首次下降

随着经济复苏，居民消费价格指数（CPI）从年初“破5”一路涨幅下降，甚至在11月出现了年内首次下降情况。根据12月15日国家统计局发布数据，11月份，全国居民消费价格同比下降0.5%，10月份为上涨0.5%；环比下降0.6%。1-11月份，全国居民消费价格同比上涨2.7%，涨幅比1-10月份回落0.3个百分点。
分类别看，11月份，食品烟酒价格同比下降0.7%，衣着下降0.3%，居住下降0.6%，生活用品及服务价格持平，交通和通信下降3.9%，教育文化和娱乐上涨1.0%，医疗保健上涨1.5%，其他用品和服务上涨2.5%。在食品烟酒价格中，备受关注的猪肉价格持续下降，降幅达12.5%，粮食上涨1.4%，鲜果上涨3.6%，鲜菜上涨8.6%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.5%，涨幅与10月份持平。
税费“减法”换效益“加法” 民营企业跑出“加速度” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
税费优惠落实落地 助力高新技术产业走上“快车道” 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
减税降费红利直达市场主体 “舌尖经济”扭负转正 编者按：国家税务总局最新数据显示，2020年前三季度，全国新增减税降费累计超过2万亿元。随着各项宏观政策的加力提效，我国企业销售收入增速总体呈现逐季回升向好的态势。作为观察经济运行的“一扇窗”，税收大数据既能反映经济运行总体情况，也能助力市…【详细】
银保监会：大数据反保险欺诈试点成效初显 新华社北京12月8日电（记者谭谟晓）记者从银保监会获悉，自2019年10月起，银保监会联合公安部在浙江省、安徽省、江西省、山东省等地开展大数据反保险欺诈试点，创新运用大数据等新技术手段防范保险欺诈风险、打击金融犯罪行为，取得初步成效。…【详细】