付凌晖：四季度经济运行增长有望比三季度继续加快

人民网北京12月15日电 （杨曦）国务院新闻办公室今日举行新闻发布会，介绍2020年11月份国民经济运行情况。国家统计局新闻发言人付凌晖表示，从11月的主要数据来看，四季度经济运行的增长有望比三季度继续加快，因为无论生产还是需求都在稳步回升。从下阶段来看，全年中国经济有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。

从生产来看，生产的恢复面在扩展，平衡性在改善。从工业来看，41个大类行业当中，超过七成行业都实现了增长，其中前期装备制造业对工业增长的支撑比较明显，近期消费品制造业也在稳步回升。11月份消费品制造业同比增长了3%，继续比上个月加快，说明整个工业恢复的态势在改善。从服务业来看，服务业生产指数中的8个大类行业中已有7个实现了增长，前期一些现代服务业增长比较快，对服务业的支撑作用明显。从近期来看，相关的生产性服务业和生活性服务业也在改善，说明整个经济恢复的平衡性在改善。

从需求来看，需求的回暖态势在巩固，而且内生性的增长在持续提升。无论是从社会消费品零售总额还是从固定资产投资增速来说，都是在稳步回升。而且我们看到，这个月从消费来看，升级类的商品销售增长速度是比较快的，限额以上的通信器材类商品销售增长40%以上，还有化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类增长都是在20%以上，这说明消费带动的作用从前期以基本生活类消费增长支撑逐步恢复到正常的以升级类消费带动为主。

从投资来看，市场投资的活力在增强。主要表现在这个月的民间投资同比增长0.2%，年内首次由负转正。这说明市场的力量是在增强。从刚才介绍的经济运行先行指标来看，无论是制造业PMI还是非制造业商务活动指数，都创了年内新高，说明了经济运行稳步恢复的态势得到巩固和提升。

“随着经济逐步恢复常态运行，相信全年保持一个较好的增长水平是值得期待的。明年我们经济运行有不少有利因素，经济逐步向潜在增长水平回归可能性较大。此外，由于今年的基数较低，从速度上来看，增长可能会比较快，但是并不说明经济出现了明显的变化。”付凌晖说。

付凌晖认为，下一阶段，消费仍然是支撑中国经济持续健康发展的重要引擎。因为近些年消费贡献对于经济增长占主导作用，内需当中消费的贡献比较突出。随着经济逐步恢复到常态化的增长，消费仍然会成为经济的主要支撑引擎。

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