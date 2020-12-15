大家人寿聚焦“独立代理人模式” 探索高质量发展之路

11月23日，银保监会正式印发《保险代理人监管规定》，提出“独立个人保险代理人”概念。未来，保险代理人可以与公司签订委托代理合同，不参加营销团队、自主独立开展保险销售。在此之前，银保监会已经配套起草《关于保险公司发展独立个人代理人有关事项的通知（征求意见稿）》向社会公开征求意见，鼓励探索独立个人保险代理人相关制度，进一步提高市场经营效率。

随着中国保险业市场开始向高质量发展阶段迈进，销售渠道的进一步成熟和完善显得尤其重要。而独立代理人的发展，也为一些保险公司提供弯道超车的机会。

作为独立个人保险代理人，通过与保险公司签订委托代理合同，不参加营销团队、自主独立开展保险销售。最关键的是，独立个人保险代理人可以摆脱过去金字塔式的分佣方式，直接按照代理销售的保险费计算佣金，没有组织增员利益等间接佣金。

独立代理人概念一经提出，即引发业界关注。这不仅是中国保险业展业模式的一大转变，也是更趋成熟发展的一个表现。

目前，大家保险集团旗下大家人寿作为启动独立代理人模式的寿险公司，已经开始布局。

近日，大家人寿副总经理郁华接受媒体专访时透露，大家人寿已经开始探索建立独立代理人队伍，通过招募和考核聚焦“独立代理人模式”，以更积极主动的姿态去迎接行业变化，寻求一条高质量发展之路。

郁华表示，大家人寿从基本法设计即充分考虑专属独立代理人模式基本特征，以打破传统保险代理人队伍金字塔式的组织结构为根本，从保障“收入高”“拿得快”“利益长期持续”“扩大收入来源”“可传承”五个角度去组织利益、强化销售利益，并通过组织扁平化、全面线上化、提升服务体验、培养高素质人才等手段，全面保障独立代理人模式长期可持续发展。

随着独立个人保险代理人制度的推行，保险业将积累有一批高端、经营的独立保险代理人，推动保险业高质量发展。对此，大家人寿也强调，吸引优秀代理人，将越来越多的“职业人士”吸纳到大家人寿的独立个人代理人队伍中。通过集团化运营，为销售人员提供了丰富且可以快速协同的产品和服务，为客户提供全生命周期的优质服务。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)