“智能机器人产业集群”深圳成立

12月11日，2020国家机器人发展论坛在广东深圳召开。本届论坛以“智能互联 助力大湾区发展”为主题，通过线上+线下同步直播的形式，聚集国内机器人领域顶尖学者、企业代表，共同探讨机器人技术，助力机器人产业创新发展。业内专家、全国各高校、科研院所、企业、股权机构等共计600余人共同见证了此次盛会。

中国工程院院士，中国自动化学会会士、副理事长，中南大学教授桂卫华表示，党的十九届五中全会提出要加快发展战略性新兴产业，推动先进制造业集群发展。在新一轮科技革命和产业变革中，发展机器人产业已成为衡量一个国家科技水平、塑造制造业竞争优势的重要标志和手段。希望大家集思广益，发表真知灼见，为助力我国机器人产业发展献计献策。也期待各位同行及专家学者加强沟通合作，实现优势互补、资源共享，共同为我国机器人产业持续健康发展做出努力。

中国自动化学会会士、副理事长，山东大学特聘研究员王成红在致辞中表示，面对机器人产业蓬勃发展的新形势，中国自动化学会作为推动自动化领域发展和技术进步的平台，也将继续发挥平台的作用，与有关政府、专家学者、机器人企业共同努力，搭建产、学、研、用一体化的创新工作平台，促进我国机器人产业的快速发展，推动我国制造业迈入智能制造时代。

深圳市科协党组成员孙楠表示，深圳作为粤港澳大湾区的核心引擎，深圳产业链完善，科技企业群居，具有产学研深度融合的创新优势，在科技创新、基础设施联通、深港澳合作、重大平台建设等方面先行示范，为粤港澳大湾区建设提供澎湃动力。随着粤港澳大湾区战略和深圳先行示范区的发展，特别希望和鼓励国家和国际级的社会组织，把重要活动放在深圳举办，把总部或分支机构落在深圳，以团结引领广大科技工作者积极投身深圳科技创新的实践中，为实现中国制造强国梦而作出新的贡献。

中国自动化学会以本次机器人发展论契机，特牵头成立“智能机器人产业集群”。桂卫华院士，王耀南院士等8位专家共同见证并启动了“智能机器人产业集群”成立仪式。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)