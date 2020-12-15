11月中国经济持续复苏 物价将会持续保持在合理水平 

本报讯（记者赵语涵）今天，国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办发布会上表示，从前11月经济复苏情况看，中国经济四季度增长有望比三季度继续加快。由此，中国成为今年世界主要经济体中唯一实现全年经济正增长的经济体。

11月，国民经济持续复苏回暖。其中，全国规模以上工业增加值同比增长7.0%，增速比10月份加快0.1个百分点；环比增长1.03%。1至11月份，全国规模以上工业增加值同比增长2.3%，比1至10月份加快0.5个百分点。中国经济恢复的平衡性也在改善，工业大类中超过8成行业实现增长；服务业中，8个大类有7个实现增长。此外，在需求端，消费和投资也在加速复苏，增速实现转正。

11月份，社会消费品零售总额39514亿元，同比增长5.0%，比10月份加快0.7个百分点；环比增长1.31%。1至11月份，社会消费品零售总额351415亿元，同比下降4.8%，降幅比1至10月份收窄1.1个百分点。网上零售持续增加。1至11月份，全国网上零售额105374亿元，同比增长11.5%，比1至10月份加快0.6个百分点。

1至11月份，全国固定资产投资（不含农户）同比增长2.6%，比1至10月份加快0.8个百分点；11月份环比增长2.8%。尤其民间投资同比增长0.2%，增速年内首次转正。

11月全国居民消费价格（CPI）同比下降0.5%，为11年来首次出现同比下降，引发公众关注。对此，付凌晖分析，11月CPI下降主要是食品价格下降导致。而食品价格下降的主因是自去年起价格突然上涨的猪肉价格出现较大幅度下降。

付凌晖表示，扣除能源和食品价格，核心CPI涨幅为0.5%，已连续多月处于较为稳定区间。未来，物价保持稳定也有不少有利条件，包括消费端复苏回暖，PPI数据稳定，粮食实现丰收，生猪产能恢复，各地持续推行保价稳供措施等，相信物价将会持续保持在合理水平。

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