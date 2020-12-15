“聚力向新起而行之” ——2019-2020年度受尊敬企业年会落幕

原标题：“聚力向新起而行之” ——2019-2020年度受尊敬企业年会盛大落幕

2020年是我国“十三五”规划的收官之年，也是“十四五”规划的谋新之年。站在“两个一百年”目标的历史交汇处，我国正在加速踏上全面建设社会主义现代化国家的全新征程，向着第二个百年目标不断奋进。

2020年是值得世界铭记的一年。突如其来的疫情冲击不仅为人类生存带来了巨大挑战，而且推动着逆全球化浪潮愈演愈烈。过去多年形成的全球化秩序正在解体，2020年也将成为世界格局的“历史分水岭”。

在此历史转折之际，12月14日，由《经济观察报》主办的2019-2020年度受尊敬企业年会在北京中国大饭店如期而至。本次年会以“聚力向新，起而行之”为主题，寓意我国在过去一年凝聚的坚韧与不易，以及逆流而上的决心与果敢，同时致敬那些勇于创新、敢于担当时代使命的受尊敬企业。

“2020年即将过去，我们再聚一堂，对‘受尊敬’这个话题也有了新的理解和感动。”在致辞环节，经济观察报社执行总编辑文钊表示，疫情防控过程中，我们看到了企业界的担当，为中国恢复经济社会秩序作出了巨大贡献。迈向“十四五”新阶段，数字化、智能化为企业家提供了更大舞台。今天，我们向入选“受尊敬企业”的代表祝贺，也期待更多中国企业加入这个行列。

经济观察报社执行总编辑 文钊

责任与共：十四五新征程

首轮主题演讲中，嘉宾以“责任与共：十四五新征程”为大方向，探讨全球贸易摩擦的走向及影响，以及我国在“十四五”规划指引下如何砥砺前行。

中国社会科学院副院长、中国社会科学院学部委员 高培勇

《企业在构建新发展格局中的作用》面向即将迈入的“十四五”阶段，中国企业所发挥的作用变得极为重要。这是因为，在构建“双循环”的发展格局中，无论需求侧的消费行为，还是供给侧的产品制造，都与就业密不可分，也都依赖于企业保障。

同时，在今年新冠疫情全球流行的背景下，大多数的冲击都由企业承担。因此，在特殊时期我们要考虑疫情经济学，也就是如何让企业“活下来”。统筹企业的发展和安全，已经成为我国战略布局的重中之重。

中国国际经济交流中心副理事长、资深专家咨询委员会委员，商务部原副部长魏建国

随着中国经济快速发展，未来五年中国总体经济规模有望追上或超过美国，人民币的国际化速度也会加快。在此过程中，中国将凭借自主创新能力，从全球产业链中下端上升到中高端，在5G、智能制造、数字经济、智慧城市、新材料、新工艺、生命化学等多个领域实现领跑。

十一届全国人大常委、财经委员会副主任、国家统计局原副局长贺铿

疫情过后，中国经济发展曲线呈现“对号型”——下降速度快，恢复速度也比较快。明年中国经济有望达到8%的增长率。除了疫情影响，中美贸易摩擦也将为我国高端技术发展带来挑战。但相信八到十年之内我们有可以变被动为主动。

面对上述冲击，我们应保持战略定力，做好自己的事。未来5至15年，我国至少有三大任务：一是力争到本世纪中叶建成富强、民主、文明、和谐、美丽的社会主义现代化强国；二是争取2035年人均GDP达到中等发达国家水平；三是基本社会服务要实现均等化，缓解教育、医疗等领域的资源分配不均问题。

世界经济正处在第四次工业革命重要节点，自强自立是我国发展的战略支撑，企业是创新主体。想要真正把国家兴旺起来，国内2000多个万个企业和企业家，都要像受尊敬企业一样，把创新作为主要任务，同时要把工匠精神充分发挥出来。

重塑商业：双循环新发展

面对外部环境挑战，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的发展新格局，成为我国下一阶段的重点发力方向。在“重塑商业：双循环新发展”的演讲环节，嘉宾分享了驱动“双循环”格局的企业力量。

HPE全球副总裁、中国区董事总经理朱海翔

HPE的前身是惠普公司，继2015年拆分后专注于企业级市场，重新明确了公司的使命——通过科技创新，不断改进人们生活和工作方式。今天，我们非常高兴能在这里分享HPE Way的三大核心价值。

首先是以人为本、为社会做贡献，不以股东价值最大化为唯一目的，而是对内善待员工、对外善待合作伙伴；其次是以客户为中心，人类正在迈入全新的洞见力时代，我们希望与时俱进满足客户需求；此外还有坚持创新，HPE将自身定位为帮助企业数字化转型的赋能者，为加速实现“向一切皆服务”全面转型。

爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚

随着中国进入老龄化社会，健康管理正在受到社会各界重视。2019年，国务院下发《国务院关于实施健康中国行动的意见》，动员全社会力量落实预防为主的健康方针；2020年，新冠疫情席卷全球，人们对健康的认知得到进一步提升。

作为中国健康体检、健康管理行业的领军企业，爱康集团践行企业社会责任，发挥预防医疗服务价值。通过应用人工智能、精准医疗等创新科技，推动中国健康管理迈向个性化、数字化、精准化的新阶段。

高通公司全球副总裁侯明娟

2019年6月6日，我国政府发放5G牌照。一年半以来，我国已经有1.8亿5G连接、全国70万座5G基站，这样的成绩十分亮眼。

目前，5G在手机等智能终端、物联网模块等领域有诸多应用。2021年会是5G加速扩展年，会有更多的行业、更多的消费者使用5G，从而改变传统工作方式、提升工作效率。高通也将与合作伙伴紧密合作充分发挥5G能力，帮助更多行业抓住技术发展契机。

SAP全球副总裁、亚太区与中国区首席营销官孙丽军

2020都是极为特殊的一年，SAP也迎来了SAP扎根中国市场的第二十五个年头，因此今天获得的这个奖才更显得意义非凡。

SAP始终秉承“在中国、为中国”的理念，为推动中国的数字化转型出一把力。三年前我们和清华大学等机构发起“鼎革奖”，该奖项已经成为中国企业数字化转型颇具影响力的榜单。我们还给清华的MBA开设了“数字化系列”课程，将“鼎革奖”发现的优秀企业家请到清华课堂为学生讲授真正的数字化在发生什么？这是切实为中国市场培养数字化人才的举措。优秀的数字化转型案例还被收录到清华经管案例库和哈佛商学院的案例库，这样全球的商学院的学生都可以学习到中国企业数字化转型的优秀案例。

平安租赁常务副总经理（主持工作）李文艺

随着欧美等成熟租赁市场的增长速度放缓，中国已经成长为全球第二大租赁市场，渗透率有望进一步提升。截至2020年6月底，中国融资租赁合同余额约6.46万亿，融资租赁企业数量约1.2万家。

在行业监管趋严、增长趋缓的背景下，平安租赁力求做深产业租赁、做专创新租赁，致力成为业内标杆、创新旗帜。例如在小微租赁方面，平安租赁积极响应国家号召，目前服务小微客户超过3万家，累计投放超过300亿，不良率仅为1%；同时推动业务实现“线上化”，从而进一步提高审批效率，更快的响应客户需求。

北京师范大学国际写作中心特聘教授、博导欧阳江河

此外，北京师范大学国际写作中心特聘教授、博导欧阳江河分享了“诗歌是对想象力与创造力的打开”的话题，用独特的诗词视角，诉说商品时代的企业精神与家国情怀。

伴随精彩的嘉宾演讲，致敬受尊敬企业颁奖环节拉开了帷幕。作为《经济观察报》年度品牌盛典，受尊敬企业年会自2001年开始举办，目前已成为行业内规格最高、讨论话题最深刻的盛会之一，共有170余家企业获得“受尊敬企业”荣誉。

本年度评选自5月启动，邀请300多位来自政府、院校、企业、机构等嘉宾组成评审团，围绕创新精神、社会责任、稳健成长、全球视野四大定性指标，以及品牌声誉、员工关怀、环境友好、领导力等变量指标进行了综合评定产生年度受尊敬企业榜单。评审围绕贡献力，影响力远见、社会责任、无负面报道等维度对受尊敬人物进行综合评定后产生本年度“商业人物”，榜单公布如下：

(责编：许维娜、夏晓伦)