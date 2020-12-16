11月国民经济运行持续恢复（权威发布）

“11月份国民经济运行延续恢复态势，生产和需求继续回升，就业保持总体稳定，市场发展活力在增强，民生保障也得到加强。”12月15日，在国新办发布会上，国家统计局新闻发言人付凌晖表示。

11月份国民经济继续保持恢复态势，“六稳”“六保”任务落实取得新成效，付凌晖认为主要体现在以下四个方面：

——三大产业生产形势较好。

粮食生产喜获丰收。全年粮食产量达到1.34万亿斤，同比增长0.9%，连续6年稳定在1.3万亿斤以上。

工业生产小幅加快。11月份，规模以上工业增加值同比增长7%，比上月加快0.1个百分点。

服务业生产继续保持较快增长。11月份，服务业生产指数同比增长8%，比上月加快0.6个百分点。

——三大需求继续回升。

消费市场销售继续恢复。11月份社会消费品零售总额同比增长5%，增速比上个月加快0.7个百分点。

固定资产投资继续回升。1—11月份，固定资产投资增长2.6%，增速比1—10月份加快0.8个百分点。

进出口保持较快增长，11月份进出口同比增长7.8%，增速比上个月加快3.2个百分点。

——市场主体活力增强。

放管服改革成效继续显现，市场主体快速增加，今年以来新增市场主体同比继续保持两位数增长。11月份制造业PMI为52.1%，非制造业商务活动指数为56.4%，均为年内新高。

——就业民生保障有力。

调查失业率继续下降。11月份，城镇调查失业率比上月继续回落0.1个百分点，连续4个月下降，已经接近上年同期水平。1—11月份，全国城镇新增就业1099万人，完成全年目标任务的122.1%。

食品价格继续回落。11月份食品价格同比下降2%，保供稳价的成效继续显现。

国民经济持续恢复态势下，细看一系列具体经济指标，不少积极变化正在显现。

看投资，民间投资增速年内首次转正。1—11月民间投资增长0.2%。付凌晖认为，民间投资累计增速由负转正实际上反映了经济运行逐步由政策带动向市场内生增长转变。

制造业投资空间潜力巨大。1—11月，制造业投资下降3.5%，降幅比1—10月份收窄1.8个百分点。付凌晖认为，随着经济的逐步恢复，市场需求逐步回升，下阶段制造业回升的态势有望延续。一是因为制造业企业的效益在改善，前10个月规上工业企业利润已经首次转正；二是因为出口需求对工业和制造业生产的带动也在增强。

看消费，升级类商品销售快速增长。11月份，限额以上的通信器材类商品销售增长40%以上，化妆品类、金银珠宝类、体育娱乐用品类增长都是在20%以上。消费带动的作用从前期以基本生活类消费增长支撑逐步恢复到正常的以升级类消费带动为主。

看进出口，出口保持较快增长。11月出口增长了14.9%，一系列稳外贸政策，推动了外贸的便利化，推动发展外贸的新业态、新模式。

“从11月的主要数据来看，四季度经济运行的增长有望比三季度加快。”付凌晖表示，中国经济无论从生产还是需求看都呈现稳步回升态势，全年有望成为世界主要经济体当中唯一实现正增长的经济体。

生产的恢复面不断扩展，平衡性得到改善。从工业来看，41个大类行业当中，超过七成行业实现了增长，前期装备制造业对工业增长的支撑比较明显，近期消费品制造业也在稳步回升，说明整个工业恢复的态势在改善。从服务业来看，服务业生产指数中的8个大类行业中已有7个实现了增长，前期一些现代服务业增长比较快，近期相关的生产性服务业和生活性服务业也在改善，说明整个经济恢复的平衡性在改善。

全年保持较好经济增长水平值得期待，明年经济运行也有不少有利因素，“经济逐步向潜在增长水平回归可能性较大”。付凌晖表示，由于今年基数较低，从速度上来看，明年增长可能会比较快。下一阶段要继续做好“六稳”工作、落实“六保”任务，继续扩大有效需求，着力畅通经济循环，促进经济持续健康发展。

数据来源：国家统计局

制图：张丹峰

《 人民日报 》（ 2020年12月16日 02 版）

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